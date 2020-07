Kursverdoppler Aktien: 4 Unternehmen mit über 100 % Wertzuwachs und großen Potenzialen!

Kursverdoppler Aktien zu finden ist an und für sich gar nicht mal so selten. Viele Leser von Fool-Artikeln mögen vielleicht auch schon mal eine solche Aktie im Depot gehabt und sich über die gute Performance gefreut haben.

Seltener wird die Auswahl an Kursverdoppler Aktien jedoch bei der Definition des Zeitraums, in dem die Kursverdopplung stattfand. Innerhalb der letzten 10 oder 20 Jahre werden es wahrscheinlich noch viele sein. Bei den Aktien, die sich innerhalb von einem Jahr verdoppelt haben, trennt sich jedoch die Spreu vom Weizen.

Hier gibt es aktuell unter den höher kapitalisierten Aktien nur etwas mehr als ein Dutzend Unternehmen, deren Aktienkurs sich im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt hat.

Steigende Aktienkurse sind tendenziell ein positives Zeichen und zeigen ein gutes Momentum auf. Allerdings sollte man nie den Blick auf das Unternehmenswachstum sowie auf die aktuelle Bewertungssituation verlieren.

Heute möchte ich mit Nvidia , Shopify , Shop Apotheke Europe und Tesla vier Kursverdoppler Aktien vorstellen, die sich in den letzten 365 Tagen mehr als verdoppelt haben und gleichzeitig über weiteres Potenzial verfügen. Nicht bei allen Aktien ist die Bewertung noch günstig, jedoch zeichnen sich alle Unternehmen durch ein gutes operatives Wachstum aus.

Kursverdoppler Aktie Nvidia

Nvidia ist ein im Jahr 1993 gegründeter Hersteller von Grafikprozessoren. Das in Santa Clara ansässige Unternehmen ist besonders durch seine GeForce-Grafikchips bekannt, die in Personal Computern und Spielekonsolen Anwendung finden.

Neue Anwendungsgebiete entwickeln sich durch das Visual Computing, einer grafischen Datenverarbeitung. Besonders das autonome Fahren könnte hier für Zukunftsfantasie sorgen. Aber auch der Boom digitaler Währungen sorgt für gute Geschäfte, denn für die Schaffung neuer virtueller Zahlungsmittel wird eine Menge Rechenkapazität benötigt.

Im ersten Quartal 2021, das am 26. April 2020 endete, konnten die Umsätze um 39 % auf 3,1 Mrd. US-Dollar gesteigert werden. Gegenüber dem Vorquartal entspricht dies allerdings einem Rückgang von einem Prozent.

Shopify: Mini- Amazon

Shopify ist ein kanadisches E-Commerce-Software-Unternehmen, das kleinen und mittleren Unternehmen eine Software-as-a-Service basierte Variante eines Onlineshops zur Verfügung stellt. Shopify bietet hierbei alle Tools an, die ein Selbstständiger benötigt, um seine Produkte online zu vermarkten.

Die Kanadier werden dabei häufig auch als ein Mini-Amazon bezeichnet. Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 2006 von dem deutschen Tobias Lütke.

Dass die Geschäfte gut laufen, merkt man auch an den Zahlen des ersten Quartals 2020. Hier wurden die Umsatzerlöse um 47 % gegenüber dem Vorjahresquartal auf 470 Mio. US-Dollar gesteigert.

Shop Apotheke Europe: Online-Apotheke

Shop Apotheke Europe ist eine in den Niederlanden ansässige Online-Apotheke, die im Jahr 2001 gegründet wurde.

Der Onlinehandel ist ohnehin schon ein gutes Wachstumsfeld, was man gut an Unternehmen wie Amazon oder Zalando erkennen kann. Zuletzt sorgte die Coronakrise für einen zusätzlichen Auftrieb der Geschäfte bei der Online-Apotheke. Spannend könnte auch die Einführung des E-Rezeptes in 2021 werden.

Das zweite Quartal 2020 verlief nach vorläufigen Angaben äußerst positiv. Rein organisch konnte der Quartalsumsatz hier um 42 % gesteigert werden. Der Umsatzzuwachs im ersten Halbjahr 2020 beläuft sich auf 37 % und verdeutlicht die zusätzlich gewonnene Dynamik des Geschäfts.

Kursverdoppler Aktie Tesla

Die vierte und letzte Kursverdoppler Aktie ist mit Tesla ein Pionier der Elektromobilität. Das von Elon Musk geführte Unternehmen wurde im Jahr 2003 gegründet und produziert und vermarktet Elektroautos sowie Stromspeicher und Photovoltaikanlagen.

Die Fantasie liegt jedoch in den futuristisch aussehenden Stromautos, die sich nicht nur durch eine CO2-neutrale Fortbewegung auszeichnen, sondern auch durch eine spannende Softwarearchitektur. Ein Tesla-Automobil kann nämlich als ein fahrender Computer bezeichnet werden.

Der starke Wachstumskurs des E-Auto-Bauers bekam im zweiten Quartal 2020 einen kleinen Dämpfer. Hier verringern sich die Gesamtumsätze um 5 % gegenüber dem Vorjahresquartal auf 6 Mrd. US-Dollar. Gegenüber dem Vorquartal stiegen sie jedoch um ein Prozent. Wenn man bedenkt, dass die etablierten Autobauer mit deutlich stärkeren Umsatzeinbußen zu kämpfen hatten, so könnte man die Leistung als durchaus exzellent bezeichnen.

