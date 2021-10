Kursverdoppler in den nächsten 3 Jahren gesucht? Das sind meine Top-Aktien

Möchtest du Top-Aktien, die Kursverdoppler in den nächsten drei Jahren sein könnten? Natürlich ist es immer schwierig, eine solche Entwicklung mit Sicherheit vorherzusagen. Ich glaube allerdings, dass die aktuelle Tech-Korrektur die Ausgangslage für teilweise deutlich attraktivere Chance-Risiko-Verhältnisse sein könnte.

Lass uns daher einen Blick auf zwei Top-Aktien riskieren, bei denen die Trends und Wachstumsmärkte weiterhin stark und intakt sind. Und wo entsprechend ein Kursverdoppler in den nächsten drei Jahren möglich sein könnte. Kleiner Hinweis: Mit einigen Aspekten könnte eine Neubewertung bei diesen spannenden Wachstumsaktien möglich sein.

Roku : Kursverdoppler in drei Jahren?

Eine erste Top-Aktie, die einen Kursverdoppler in drei Jahren hinlegen könnte, ist für mich die von Roku. Wobei ein Grund offensichtlich ist: die moderatere Bewertung. Mit den Anteilsscheinen des Streaming-Akteurs ist es zuletzt von 410 Euro auf 280 Euro hinabgegangen. Alleine das entspricht einem Discount von über 30 %. Möglicherweise eine Basis für eine starke zukünftige Performance.

Es gibt jedoch auch operative Treiber hinter der Wachstumsaktie. Roku hat es zuletzt geschafft, den Umsatz je Nutzer um überproportionale 46 % im Jahresvergleich zu steigern. Das zeigt mir persönlich, dass die Monetarisierung immer besser wird. Sowie auch, dass sich das Unternehmen im Werbemarkt immer weiter etablieren und verbessern kann. Das Management hat mit DataXu die Basis für effizienteres Werben gelegt.

Auch Content kann eine Ausgangslage für einen Kursverdoppler bei der Roku-Aktie sein. Die Ambitionen sind zwar noch vergleichsweise klein. Jedoch möchte die eigentliche Meta-Plattform mit Inhalten wachsen. Eine sinnvolle Ausrichtung, um weitere Nutzer als die 55,1 Mio. auf die Plattform zu ziehen. Global ist noch Raum für Wachstum vorhanden.

Wenn das Management der Roku-Aktie es schafft, diese Wachstumstrends fortzusetzen, dürfte ein deutlich zweistelliges Umsatzwachstum auf drei Jahren locker möglich sein. Profitabilität ist jedoch ebenfalls ein Schlüssel zum Erfolg. Das Nettoergebnis lag im zweiten Quartal bei 73 Mio. US-Dollar. Setzt sich diese positive Entwicklung ebenfalls weiter fort, könnte sogar mehr möglich sein als ein Kursverdoppler.

Zalando : Auch Discount, Profitabilität & Wachstum

Eine zweite Aktie, die einen Kursverdoppler in den nächsten drei Jahren hinlegen könnte, ist für mich außerdem die von Zalando. Auch hier ist der Discount ein erster Grund für meine These. Mit Blick auf einen Aktienkurs von 77 Euro erkennen wir schließlich, dass die Marke von 100 Euro inzwischen in weitere Ferne gerückt ist. Das kann jedoch auch hier die Ausgangslage für starke Renditen in den kommenden Jahren sein.

Der Wachstumsmarkt der Zalando-Aktie ist weiterhin intakt. E-Commerce funktioniert hervorragend im Fashion-Segment. Mit einem Quartalsumsatz von 2,73 Mrd. Euro ist zudem ein solides Ökosystem gelegt. Wobei inzwischen auch die Nettoergebnisse in den Fokus rücken dürften. Das eigene Geschäft zu skalieren und zur Profitabilität zu führen ist natürlich wichtig.

Im zweiten Quartal lag das Ergebnis je Aktie immerhin bei 0,46 Euro, der freie Cashflow betrug zuletzt über 300 Mio. Euro. Starke und bereits profitable Werte. Wenn es das Management von Zalando schafft, den Warenwert wie geplant bis zur Mitte des Jahrzehnts auf über 30 Mrd. Euro zu steigern, könnten die steigenden Ergebnisse zu einer Neubewertung führen. Auch deshalb ist für mich ein Kursverdoppler in drei Jahren mit einem ausgewogenen Chance-Risiko-Verhältnis realistisch möglich.

Der Artikel Kursverdoppler in den nächsten 3 Jahren gesucht? Das sind meine Top-Aktien ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien von Roku und Zalando. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Roku und Zalando.

