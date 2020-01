Kurz kündigt Steuerentlastung unter schwarz-grüner Regierung in Österreich an

Wien (Reuters) - Die künftige schwarz-grüne Regierungskoalition in Österreich will die Einkommen- und Körperschaftsteuer senken.

Dies kündigte der designierte Bundeskanzler Sebastian Kurz am Donnerstag bei der Vorstellung des Regierungsprogramms seiner konservativen Volkspartei (ÖVP) mit den Grünen an. Die Körperschaftsteuer solle von 25 auf 21 Prozent verringert werden. Für die Einkommen- und Lohnsteuer kündigte Kurz Tarifstufen von 20, 30 und 40 Prozent statt derzeit 25, 30 und 42 Prozent an. ÖVP und Grüne hätten zudem vereinbart, trotz Steuersenkungen und Investitionen keine neuen Schulden zu machen.