Kurz vor dem Ruhestand? Diese Aktien sind so sicher wie nur möglich

Walmart ist riesig - und wird immer größer.

NextEra Energy konzentriert sich auf die Zukunft - und auf erneuerbare Energien.

Berkshire Hathaways breite Palette von Tochtergesellschaften und sein riesiges Aktienportfolio werden weiterhin für Wachstum sorgen.

Die wichtigsten Punkte

Manche Menschen gehen davon aus, dass sie kurz vor dem Ruhestand ihr Geld komplett aus Aktien abziehen sollten, um das Risiko aus ihrem Portfolio zu nehmen, aber das ist nicht so klug, wie du vielleicht denkst. Schließlich könntest du 25 bis 30 Jahre oder länger im Ruhestand sein, und über einen so langen Zeitraum wäre es gut, zumindest einen Teil, wenn nicht sogar den Großteil deines Portfolios in der Anlageform zu haben, die wohl am besten zum Vermögensaufbau geeignet ist.

Wenn du dich dem Tag näherst, an dem du auf dieses Vermögen zurückgreifen musst, um deine Lebenshaltungskosten zu decken, solltest du keine Unternehmen in deinem Portfolio haben, die dich plötzlich mit sinkenden Umsätzen oder Gewinnen überraschen oder deren Aktienkurse in den Keller gehen. Stattdessen solltest du auf stabile, solide Unternehmen setzen - wie diese drei.

1. Walmart

So ziemlich jeder kennt Walmart. Das Unternehmen hat mehr als 10.000 Filialen in 24 Ländern, ganz zu schweigen von seinem riesigen E-Commerce-Geschäft. Viele kennen das Unternehmen, weil sie dort gearbeitet haben - es beschäftigt rund 2,2 Millionen Menschen, davon allein 1,6 Millionen in den USA. Das Unternehmen verfügt über 210 Vertriebszentren und eine Flotte von 9.000 Zugmaschinen sowie 80.000 Anhängern. Das Unternehmen ist groß - mit einer Marktkapitalisierung von über 385 Milliarden US-Dollar.

Trotz seiner enormen Größe ist Walmart immer noch in der Lage, in einem respektablen Tempo zu wachsen: Im dritten Quartal des Geschäftsjahres stiegen die Umsätze in den Läden im Vergleich zum Vorjahr um 9 % und die Lebensmittelumsätze stiegen um 10 %, da der Discounter den traditionellen Supermärkten Marktanteile abnahm.

Diese Aktie eignet sich gut für das Portfolio von Rentnern, denn das Unternehmen ist darauf ausgelegt, in guten wie in schlechten Zeiten zu profitieren. Wenn es zu einer Rezession kommt, werden Verbraucher, die ihren Geldbeutel einschränken wollen, eher bei Discountern wie Walmart einkaufen. Außerdem expandiert das Unternehmen in neue Bereiche wie E-Commerce, Werbung und sogar in den Gesundheitsbereich - es erweitert sein Angebot an Apotheken und Optiker/innen um Filialkliniken.

2. NextEra Energy

Für Rentnerinnen und Rentner ist es ratsam, in sogenannte defensive Unternehmen zu investieren - Unternehmen, die zwar keine großen Wachstumsaussichten haben, bei denen es aber auch unwahrscheinlich ist, dass ihre Einnahmen selbst bei einem Wirtschaftsabschwung stark zurückgehen.

Versorgungsunternehmen sind ein gutes Beispiel für diese Art von Unternehmen, da die Menschen ihren Strom und ihr Gas größtenteils weiter bezahlen werden, egal wie es um die Wirtschaft bestellt ist. Ein gutes Beispiel ist NextEra Energy, das einen starken Fokus auf erneuerbare Energien hat. Das ist ein zusätzlicher Grund dafür, dass das Unternehmen auf lange Sicht gut abschneiden wird, vorausgesetzt, die allmähliche Umstellung auf erneuerbare Energien hält an.

NEE ist das größte Energieversorgungsunternehmen der Welt. Und auf seiner Website steht: „NextEra Energy besitzt auch ein wettbewerbsfähiges Unternehmen für saubere Energie, NextEra Energy Resources, LLC, das zusammen mit seinen verbundenen Unternehmen der weltweit größte Erzeuger von erneuerbarer Energie aus Wind und Sonne und ein weltweit führender Anbieter von Batteriespeichern ist. Über seine Tochtergesellschaften erzeugt NextEra Energy sauberen, emissionsfreien Strom aus sieben kommerziellen Kernkraftwerken in Florida, New Hampshire und Wisconsin.“

Das Unternehmen weitet seine Bemühungen im Bereich der erneuerbaren Energien aktiv aus und baut grüne Wasserstoffprojekte, die Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff umwandeln können, ohne umweltschädliche Emissionen zu erzeugen. Das Unternehmen steigt auch in den Bereich Wasser ein. „Wir sind optimistisch, was das zu erwartende starke Wachstum in diesem neuen Markt und das Potenzial für saubere Wasserlösungen angeht, um in Zukunft weitere Aufträge im Bereich der erneuerbaren Energien zu erhalten“, sagte Finanzvorstand Rebecca Kujawa im Oktober.

NextEra Energy ist auch ein solider Dividendenzahler mit einer Rendite von fast 2 % bei den aktuellen Aktienkursen. Die Geschäftsführung hat die Ausschüttung in den letzten fünf Jahren um durchschnittlich 12 % pro Jahr erhöht. (Rentnerinnen und Rentner tun gut daran, viele solide Dividendenaktien in ihrem Portfolio zu haben, um ein regelmäßiges Einkommen zu erzielen.)

3. Berkshire Hathaway

Wer sich schon immer gewünscht hat, sein Portfolio würde sich so entwickeln wie das von Warren Buffett, hat eine gute Möglichkeit: Investiere einfach in sein Unternehmen, Berkshire Hathaway. Als Investor ist er zu Recht berühmt, denn er hat das Konglomerat in mehr als 50 Jahren mit einer jährlichen Wachstumsrate von 20 % aufgebaut. Das Unternehmen ist inzwischen so groß, dass es unwahrscheinlich ist, dass es ein so starkes Wachstumstempo beibehalten kann - aber für Rentner und diejenigen, die kurz vor dem Ruhestand stehen, ist es wichtiger, dass Berkshire Hathaway solide ist und eine Reihe von Vermögenswerten hat, die sich weiterhin gut entwickeln werden. (Buffett ist jetzt 91 Jahre alt, und der Aktienkurs des Unternehmens könnte ins Stocken geraten, wenn er in den Himmel aufsteigt, aber er hat einen Nachfolgeplan aufgestellt, und die vielen Geschäftsbereiche des Konglomerats werden nicht verschwinden.)

Berkshire Hathaway konzentriert sich zu einem großen Teil auf die Versicherungs-, Energie- und Transportbranche, aber zu den zahlreichen Unternehmen unter seinem Dach gehören auch Benjamin Moore, Brooks Sports, International Dairy Queen, Johns Manville, Justin Brands, McLane, Business Wire, Clayton Homes, Forest River, Fruit of the Loom, GEICO, Nebraska Furniture Mart, NetJets, Pampered Chef, See’s Candies, Shaw Industries und die Eisenbahngesellschaft BNSF. Berkshire Hathaway verfügt außerdem über ein Aktienportfolio im Wert von weit über 300 Milliarden US-Dollar und hält unter anderem große Anteile an Apple, American Express, Bank of America und Coca-Cola.

Zum Ende des dritten Quartals verfügte das Konglomerat außerdem über einen Bargeldbestand von rund 149 Milliarden US-Dollar, der es ihm ermöglicht, weitere große Übernahmen zu tätigen, wenn sich gute Gelegenheiten ergeben. Buffett hat immer gesagt, dass Berkshire Hathaway niemals eine Dividendenzahlung einführen wird. Dennoch sollten die Aktionäre langfristig von der Kurssteigerung der Aktie profitieren.

