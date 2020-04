Kutzers Zwischenruf: Ein Vorschlag zu Ostern – Vergleichen Sie „Kapitalanlagen“

Haben Sie sich inzwischen an die beispiellosen alltäglichen Einschränkungen durch die Coronavirus-Pandemie gewöhnt, geschätzte Leser? Viele von Ihnen sind ja ans Haus gebunden und verfügen jetzt über mehr Zeit, die es zu nutzen gilt. Die Medien liefern reichlich Aktionsvorschläge - vom Selbstnähen textiler Atemschutzmasken bis zum Marathonlauf auf dem Balkon. Eine körperlich passive Möglichkeit ist die aktive Beschäftigung mit dem Thema Geld.

Zu Ostern möchte ich insbesondere Börseneinsteigern und wenig erfahrenen Privatanlegern empfehlen, nicht nur über die jüngste Kursentwicklung an den Finanzmärkten, die Prognosen der Analysten und den Zustand des eigenen Portfolios nachzudenken. Die Aktualität sorgt sowieso für extrem große Unsicherheit und hohe Volatilität. Und bis nächste Woche wird sich der Horizont nicht aufhellen. Deshalb ist es sinnvoll, die Feiertage zu nutzen, um das eigene Know-how zu erweitern - das grundsätzliche Wissen von Geldanlagen mit Vergleichen der Chancen und Risiken. Alles von zuhause aus. Ganz einfach mit Hilfe des Computers.

Konkret: Neben der laufenden Informationsbeschaffung durch die Medien und Finanzdienstleister googeln Sie einfach mal „Kapitalanlagen“. Gerade die nicht so routinierten Anleger werden überrascht sein, was dort alles zu finden ist - neben Anzeigen mit Werbung für die Produkte des jeweiligen Hauses. Hier ein paar Beispiele für die Überschriften: Nachrangige Kapitalanlage, Kapitalanlagen Definition, Kapitalanlagen Beispiele, Kapitalanlagen Arten, Immobilien, Arten, Erfahrungen, Aktien, Kapitalanlage: Ratgeber für die besten Anlageformen, Sichere Geldanlage, Kapitalanlage-Vergleich 2020: So erhalten Sie Top-Renditen, Alles zu Rendite & Risiken, Die beste Kapitalanlage finden, usw., usw.

Durch einen einzigen Suchbegriff wie „Kapitalanlagen“ öffnet sich eine schier unendliche Liste mit Informationsmöglichkeiten - wie viele bunte Ostereier. Und jeder von Ihnen, liebe Leser, kann sich je nach Kenntnisstand und Interesse die einzelnen Themen herauspicken. Nutzen Sie die Feiertage! Übrigens: Durch solches Tun können Sie als Begleiteffekt auch lernen, welche Informationen für Sie persönlich nützlich und wertvoll sind (und welche weniger oder unwichtig).

Ich wünsche Ihnen jedenfalls interessante und gesunde Feiertage!