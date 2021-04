Kutzers Zwischenruf: Gut verzinst in die Bundesliga investieren

Unsicher-wankelmütige Privatanleger (warum auch immer) können sich nicht beschweren, sie würden angeblich keine lohnenswerte Anlage finden. Denn die Märkte werden immer bunter und breiter, erst recht beim Blick über die Grenzen. Und täglich grüßen neue Emissionen unterschiedlicher Art. Sie wissen, geschätzte Leser, dass ich mich mit einzelnen Angeboten in der Regel nicht befasse. Als bekennender Aktienförderer vernachlässige ich auch Anleihen - mangels Attraktivität im Nahe-Null-Zins-Zeitalter. Doch wie immer gibt es die viel zitierten Ausnahmen von der Regel.

Heute taucht eine sportliche Ausnahme auf meinem Schirm auf: Die Pressenotiz über eine seltene Kapitalmarktmaßnahme im Profifußball. Ein Randereignis, gewiss, aber für Anleger durchaus reizvoll: Der SV Werder Bremen beschließt das öffentliche Angebot einer Anleihe als nächste Phase einer erfolgreichen Privatplatzierung. Die Verzinsung ist überdurchschnittlich, denn es wird ein Kupon von mindestens 6% geboten. Mindestzeichnung 1.000 Euro.

Mit einem Emissionsvolumen bis zu 30 Millionen Euro will Werder seine Finanzkraft weiter stärken und zudem weitere Mittel für Nachwuchsförderung, Digitalisierung und Nachhaltigkeitsthemen generieren. Die Anleihe richtet sich an private und institutionelle Anleger. Geplant ist ein öffentliches Angebot der Anleihe noch im Mai in Deutschland und in Luxemburg. Über den genauen Zeitplan sowie weitere Details zur Zeichnung der Anleihe (Laufzeit voraussichtlich im Bereich von fünf Jahren) wird Werder Bremen zeitnah berichten. Die Transaktion wird vom Bankhaus Lampe begleitet. Im Rahmen einer vorab durchgeführten Privatplatzierung hat Werder von institutionellen Anlegern bereits Zeichnungszusagen im zweistelligen Millionen-Bereich erhalten. Das sieht also nach einer erfolgreichen Emission aus.

Neben dem Zins wären möglichst viele Tore die beste Werbung für das Projekt, denn Werder sollte seinen Platz in der 1. Bundesliga festigen. Der bisher erfolgreiche Abstiegskampf von Werder muss aber noch bestätigt werden. Momentan sieht es ja gut aus, denn der aktuelle 13. Tabellenplatz ist ermutigend. Und morgen Abend kommen die ebenfalls abstiegsgefährdeten Mainzer an die Weser. Die rangieren derzeit auf dem 14. Platz und würden im Fall eines Siegs an Bremen vorbeiziehen.