Kutzers Zwischenruf: Jetzt kommt es auf die richtige Auswahl an

Themen, Regionen, Märkte? Es gibt mehr als nur diese Kriterien für die Aktienauswahl. Chancen und Risiken sinnvoll zu streuen, ist zu jeder Zeit eine Herausforderung für Sie, geschätzte Anleger. Und wer es sich nicht allein zutraut (oder will), sollte unbedingt professionellen Rat durch Fondsmanager oder Vermögensverwalter einschalten. Aber selbst bei Investmentfonds und ETFs hat man heutzutage die Qual der Wahl, weil das Produktangebot ungeheuer groß (und damit unübersichtlich) geworden ist. Aktuell betone ich die „richtige Auswahl“ wegen des außerordentlich schwierigen Börsenumfelds, das auf viele Privatanleger eher abschreckend als anziehend wirkt. Wer sich dennoch engagieren möchte, sollte sich nicht mehr beispielsweise auf einzelne Länder oder Branchen konzentrieren, sondern auf die Suche nach Einzelwerten gehen, die durch spezielle Reize hervorstechen - das kann auch ein gegenüber Konkurrenten extrem niedriges Kursniveau sein.

Man kann den Fokus natürlich auf die großen Themen richten und mit dem Stock Picking verbinden, also etwa auf das weite Feld der nachhaltigen Anlagen, um dann einzelne Titel herauszugreifen. Wie gesagt, dieser Weg lässt sich sogar bei den Fonds beschreiten. Laut Gothaer Anlegerstudie fürchten immer mehr Bundesbürger die Folgen des Klimawandels. Aber auch die Auswirkungen des Klimawandels auf ihre Geldanlagen bereiten den Deutschen Sorgen: 84 Prozent der Bürgerinnen und Bürger nennen dies als eine ihrer größten Sorgen und Befürchtungen. Gleichzeitig gewinnt bei der Geldanlage das Thema Nachhaltigkeit immer stärker an Bedeutung, dies geben mehr als die Hälfte der Befragten an. Dementsprechend ist die Nachfrage nach Nachhaltigkeitsfonds von 17 Prozent im vergangenen Jahr auf 28 Prozent in diesem Jahr gestiegen. Wichtig zu wissen: Mit einer nachhaltigen Geldanlage geht nicht unbedingt eine geringere Rendite einher.

Stock Picker, die ausreichend Zeit und Know-how mitbringen, können auch nach einem individuell festzulegenden Ausschlussverfahren vorgehen: keine Aktien kaufen, die unter den erschwerten wirtschaftlichen und geopolitischen Rahmenbedingungen leiden. Umgekehrt können Sie sich, liebe Leser, auf Unternehmen beschränken, die sogar Vorurteile aus den hohen Preisen für Rohstoffe ziehen. Auf dem Gebiet Pharma/Healthcare mangelt es nicht an Fantasie für konjunkturunabhängige Titel, die wegen spektakulärer Fortschritte in der Entwicklung neuer Produkte internationales Interesse finden - man denke nur an die Anbieter neuer Impfstoffe und Medikamente. Ein Tipp am Rande: Achten Sie beim Lesen von Unternehmensberichten und -analysen auf das Schlüsselwort „neu“. Denn das kann (muss nicht) einen Hinweis auf besondere innovative geschäftliche Entwicklungen und Perspektiven des Unternehmens liefern.

Eine alte, aber immer wieder neue und sinnvolle Empfehlung sind Dividendenaktien - gerade jetzt. Denn die Ausschüttungen können durchschnittlich etwa die Hälfte der Wertentwicklung einer Aktie ausmachen, so dass der Anleger nicht nur auf steigende Kurse setzen muss. Dabei sollte man am besten „stabile Dividendenzahler“ wählen, also Firmen, die seit Jahren kontinuierlich (und möglichst auch tendenziell steigend) ausschütten.