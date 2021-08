Kuwait Central Blood Bank wählt Biolog Transfusion Solution zur Aktualisierung ihres Blutkomponenten-Managements

Nach öffentlicher Konsultation erhielt biolog-id, ein globaler Service-Provider für vernetzte Healthcare-Lösungen, vom Gesundheitsministerium den Auftrag mit Hilfe seines lokalen Partners ATC zur Installation der Biolog Transfusion Solution bei der Kuwait Central Blood Bank (KCBB), dem nationalen Blutbankbetreiber.

Im Laufe der Jahre hat KCBB ein äußerst hohes wissenschaftliches Niveau erreicht und einen wohlverdienten Ruf aufgrund der Qualität seiner Bluttransfusionskette erworben. Im Nahen Osten ist KCBB als führende Institution für die Qualität seiner Bluttransfusionsprozesse und als frühzeitiger Anwender führender Innovationen anerkannt. Auf internationaler Bühne handelt es sich bei KCBB um einen Vorreiter bei der AABB (American Association of Blood Banks) Akkreditierung. KCBB ist langjähriges Mitglied der ISBT (International Society of Blood Transfusion) und bedeutender Mitgestalter im Hinblick auf deren Empfehlungen.

Die COVID-19-Pandemie stellt eine große Herausforderung für die Bluttransfusionskette dar und KCBB hat sich zugunsten der hochmodernen Technologie von Biolog Transfusion Solution entschieden, um seinen Betrieb besser aufrechterhalten zu können. Basierend auf RFID, kombiniert diese modulare Lösung Tags, Ausrüstung und Software, um die präzise Sichtbarkeit der Blutprodukte im Verlauf der gesamten Transfusionskette zu ermöglichen. Entwickelt für Gesundheitspersonal, wird die Lösung nun KCBB unterstützen, um eine gute Herstellungspraxis (GMP) und die Sicherheit für alle verarbeiteten Bluteinheiten (rote Blutkörperchen, Thrombozyten und Plasma) weiter zu verbessern.

„Wir fühlen uns sehr geehrt, dass sich KCBB auf unsere Technologie verlässt, um seine Verfahren und seine Nachverfolgung der Blutverteilung zu optimieren”, erklärte Philippe Jacquet, Executive Director of Sales EMEA/LATAM bei biolog-id. „Diese wichtige Errungenschaft wurde durch Advanced Technology Company (ATC), unseren Partner in Kuwait, ermöglicht. Dieses Unternehmen ist wesentlich für das Projektmanagement und wird die Implementierung unserer Lösung koordinieren."

„ATC ist hocherfreut und fühlt sich geehrt, den Auftrag für dieses Projekt erhalten zu haben. Dabei handelt es sich um die erste Implementierung der hochmodernen Biolog Transfusion Solution an der renommierten Kuwait Central Blood Bank und ihren Zweigniederlassungen. Bei dieser Implementierung handelt es sich definitiv auch um einen Meilenstein im Rahmen der ständigen Verbesserungen der Bluttransfusionssicherheit und Blutverarbeitung in Kuwait”, so M. Mahmoud Chehime, Director – Specialty Diagnostics & LS bei ATC.

Die Biolog Transfusion Solution wird in der Kuwait Central Blood Bank und in drei entfernten Blutbanken bereitgestellt. Diese Implementierung wird unsere biolog-id-Präsenz im Nahen Osten verstärken, wo wir dies bereits in Ägypten und Saudi-Arabien realisieren konnten.

Über biolog-id



Biolog-id entwickelt und implementiert innovative Lösungen, mit denen Routineverfahren digital in verwertbare Daten umgewandelt werden, die bessere operative und strategische Entscheidungen für sensible therapeutische Produkte unterstützen.

Die durch die Lösungen von biolog-id generierten Informationen stehen Gesundheitsfachkräften jederzeit zur Verfügung und erhöhen so ihre Prozesseffizienz, Arbeitsbedingungen und nicht zuletzt die Sicherheit der Therapeutika, die Patienten verabreicht werden.

Die patentierte Plattform von biolog-id wird in Nordamerika, Europa, dem Nahen Osten, Indien und dem asiatisch-pazifischen Raum eingesetzt. Besitzer von biolog-id sind der Gründer, die Manager und Xerys Invest. Xerys Invest ist ein französisches Investmentunternehmen, das in erster Linie auf Sektoren in der Entwicklungsphase setzt, zu denen das Gesundheitswesen und Biowissenschaften, erneuerbare Energien/Green Tech sowie neue digitale Technologien zählen.

Unternehmens-URL: www.biolog-id.com

Über Kuwait Central Blood Bank



Die Aufgabe der Kuwait Central Blood Bank (KCBB) ist die Erfüllung der Bedürfnisse der Patienten des Landes in Bezug auf sichere und qualitativ hochwertige Transfusionsdienste und ihre Bereitstellung unter Aufsicht der Regierung. Darüber hinaus ist ihre Aufgabe die Bereitstellung von Unterrichtsmaterialien und die Sensibilisierung der Öffentlichkeit für die Bedeutung von Blutspenden.

KCBB-URL: www.kuwaitcentralbloodbank.wordpress.com

Über Advanced Technology Company

ATC ist seit 1981 Lieferant medizinischer Ausrüstungen für das kuwaitische Gesundheitswesen. Im Laufe der Zeit entwickelte sich das Unternehmen zum führenden Lieferanten und Vermarkter modernster Gesundheits- und Umweltprodukte und Serviceleistungen.

ATC-URL: www.atc.com.kw

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210831005909/de/

Ansprechpartnerin: Astrid Billard, astrid.billard@biolog-id.com