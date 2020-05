KWS SAAT - Auf Wachstumskurs

KWS SAAT SE & Co. KGaA - WKN: 707400 - ISIN: DE0007074007 - Kurs: 56,000 € (XETRA)

KWS SAAT erzielt im 1. - 3. Quartal einen Umsatz von 1,013 Mrd. EUR (VJ: 857,7 Mio. EUR), ein Ebit von 184,3 Mio. EUR (VJ: 173,1 Mio. EUR) und einen Nettogewinn von 137,9 Mio. EUR (VJ: 128,1 Mio. EUR). Im Ausblick auf 2020 erwartet das Management nach dem 3. Quartal einen Umsatz und eine Ebit-Marge im oberen Bereich der Prognose.

Quelle: Guidants News

Die Aktie von KWS SAAT markierte im Oktober 2017 ein Allzeithoch bei 76,63 EUR. Seit diesem Hoch korrigiert der Wert. In der Abwärtsbewegung an den Märkten aber Mitte Februar geriet die Aktie auch stark unter Druck und fiel unter die Nackenlinie einer SKS-Topformation. Anschließend fiel der Wert auf ein Tief bei 39,15 EUR. Damit verfehlte er das Ziel aus der SKS bei knapp unter 35 EUR relativ deutlich.

Exklusive Inhalte. Wertiger Zeitvorteil. Push-Benachrichtigungen. Einen ganzen Tag im Monat alle Premium-Services nutzen. Ab 9 Euro pro Monat. Jetzt Godmode PRO testen!

In den letzten Wochen erholte sich die Aktie stark und kletterte an die Nackenlinie der SKS. In den letzten drei Wochen pendelte der Wert um diese Nackenlinie, die in der laufenden Woche bei 51,89 EUR liegt. Gestern legte der Wert um 8,53 % zu und setzte sich damit von der Nackenlinie nach oben ab. Vorbörslich reagiert die Aktie auf die aktuellen Zahlen kaum. Sie notiert 0,2 % unter dem Xetra Schlusskurs von gestern.

Hat die Aktie von Aufwärtspotenzial?

Die Aktie von KWS Saat hat mit dem gestrigen Anstieg eine wichtige Hürde überwunden. Daher dürfte die Aufwärtsbewegung zunächst noch weitergehen. Bei 61,24 EUR liegt der Abwärtstrend seit dem Allzeithoch. An diesen Trend könnte der Wer zunächst noch klettern. Ein direkter Ausbruch erscheint aber aktuell nicht sehr wahrscheinlich. Sollte die Aktie allerdings unter das Tief aus der letzten Woche bei 50,30 EUR abfallen, würde sich das Chartbild deutlich verschlechtern. Abgaben in Richtung 39,15 EUR oder doch noch an das Ziel aus der SKS bei knapp unter 35,00 EUR wären dann möglich.

Zusätzlich lesenswert:

AMD - Ausbruch naht

LINDE - Starker Konter der Bullen

KWS SAAT SE

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst)