Kymeta™ erweitert seine Lösungen der nächsten Generation mit Erhältlichkeit des u8 GOV-Terminal und u8 GO im Handel

Die Lösungen von Kymeta werden mit dem Ziel eines raschen Gebrauchs, einer auftragsentscheidenden Kommunikation und der Einhaltung eines Höchstmaßes an Sicherheit und Verschlüsselung konzipiert.

Kymeta (www.kymetacorp.com) – das Kommunikationsunternehmen, das Mobilität weltweit zum Thema macht – kündigte heute die Erweiterung und Erhältlichkeit seines Kymeta™ u8-Produkts an, einschließlich des Kymeta u8 GOV-Terminals mit eingebettetem iDirect 950mp Modem und des tragbaren u8 GO-Terminals. Kymeta u8 GOV-Terminals werden mit dem Ziel konzipiert, den Bedürfnissen von Regierung, Militär und dem speziellen Nutzen im Handel und Support gerecht zu werden.

The u8 GOV terminal and u8 GO provide the complete connectivity solution for on-the-go communications. (Photo: Business Wire)

Das u8 GOV-Terminal umfasst ein FIPS, 140-2 Level 3 TRANSEC Modul und erfüllt die Nachfrage von taktischen Benutzern in Szenarios von Regierung und Militär, die sichere Daten, Voice- und Video-Konnektivität für hoch mobile und sonstige Anwendungen mit schneller Reaktionszeit erfordern. Das u8 GOV-Terminal deckt das gesamte Ku-Band ab und ist heute als gebrauchsfertiges Terminal mit Satelliten- und Mobilfunkmodem sowie mit SD-WAN-Kapazitäten erhältlich. Es entspricht bestehenden, vom National Institute of Standards and Technology (NIST) definierten Sicherheitsanforderungen.

„Die Kymeta Lösungen decken den entscheidenden Bedarf von Militär, Ersthelfern und Handelskunden, indem sie eine stete, durchgehende Anbindung an mobile Plattformen bieten, wodurch die Kommunikation von unterwegs so nahtlos und zuverlässig wie nie zuvor wird“, sagte Rob Weitendorf, Vice President, Business Development von Kymeta.

Auch die tragbaren u8 GO-Terminals sind seit heute in zahlreichen Konfigurationen erhältlich, darunter als ODU-, kommerzielle und GOV-Terminals. Mit einem gehärteten und robusten Versandgehäuse zum Schutz wird der sichere Transport möglich, ihre integrierte Transporthalterung unterstützt eine einfache Kommunikation in der Pause (communications on the pause, COTP) und unterwegs (communications on-the-move, COTM). Diese Konfiguration für den Transport lässt sich einfach manövrieren. Sie eignet sich ideal für den raschen Einsatz und wurde hinsichtlich der Erfüllung militärischer Standards, einschließlich MIL-STD-810H, Transit Drop, Transportation Shock und Loose Cargo Vibration, getestet. Das u8 GO umfasst eine Wechselstrom/Gleichstrom-Versorgung für den Außenbereich, unterstützt die Kommunikation in der Pause (COTP) mit einem 25-Grad-Kippmechanismus und kann zum problemlosen Gebrauch in vielerlei Anwendungsfällen auch an Fahrzeugen befestigt werden.

Die Kymeta u8-Lösungen, zu der nun auch das u8 GOV Terminal und das u8 GO-Transportgehäuse gehören, bieten eine vollständige Konnektivitätslösung für die Kommunikation unterwegs (COTM) und das Netzwerken unterwegs (networks-on-the-move, NOTM), wo und wann immer diese am notwendigsten gebraucht wird. Das u8-Terminal ist, aufgrund der revolutionären, Software-definierten, elektronischen Strahllenkungstechnologie von Kymeta, unauffällig und lässt sich einfach an Land- und Wasserfahrzeugen befestigen. Die gebrauchsfertigen u8-Lösungen stehen in zahlreichen Terminalkonfigurationen zur Verfügung und bieten Kunden somit die Hardware, Software und Konnektivität, die sie benötigen.

Kymeta brachte kürzlich, 4. Quartal 2020, seine Antennen, Terminals und Sevices heraus und erhielt dafür ein überwältigend positives Echo aus der Branche. Das neue u8-Terminal in Verbindung mit Kymetas hybriden Satelliten-Mobilfunk-Konnektivitätsdiensten, Kymeta Connect™, transformiert den Erwerb und Verbrauch mobiler Daten mit einem monatlichen All-Inclusive-Abonnement für Hardware, Konnektivität und Services. Kymeta™ u8 ist die weltweit einzige kommerziell erhältliche, elektronisch gesteuerte Flachpaneel-Antenne, die speziell für Mobilität konzipiert wurde und auf die Anforderungen von Militär, Ersthelfern und kommerziellen Kunden ausgerichtet ist.

Über Kymeta

Kymeta erschließt das Potenzial der Breitband-Satellitenkonnektivität in Kombination mit Mobilfunknetzen, um die überwältigende Nachfrage nach mobiler Kommunikation befriedigen und die Mobilität global zu machen. Lepton Global Solutions, ein Kymeta-Unternehmen, hostet die Satelliten-Konnektivitätslösungen des Unternehmens und bietet dem Markt einzigartige, komplette und sofort einsatzbereite gebündelte Lösungen auf der Grundlage erstklassiger Technologien sowie maßgeschneiderte, kundenorientierte Dienste, die die Anforderungen der Kunden erfüllen und übertreffen. Diese Lösungen in Verbindung mit der Satelliten-Flachantenne des Unternehmens, der ersten ihrer Art, und den „Kymeta Connect™“-Diensten bieten Kunden auf der ganzen Welt revolutionäre mobile Konnektivität in Satelliten- und hybriden Satelliten-Mobilfunknetzen. Das Kymeta-Terminal, das durch US-amerikanische und internationale Patente und Lizenzen unterstützt wird, erfüllt die Anforderungen an leichte, schlanke und hochdurchlässige Kommunikationssysteme, die keine mechanischen Komponenten benötigen, um auf einen Satelliten zuzugreifen. Kymeta macht Verbindung einfach – für jedes Fahrzeug, Schiff oder jede feste Plattform.

Kymeta ist ein privat geführtes Unternehmen mit Sitz in Redmond, Washington.

Weitere Informationen finden Sie auf kymetacorp.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210209006133/de/

Geschäftsanfragen für Kymeta:



Jon Maron

Vice President Marketing and Communications

Kymeta Corporation

+1 425 658 8827

jmaron@kymetacorp.com

Medienanfragen für Kymeta:



Amanda Barry

Associated Director PR, The Summit Group

abarry@summitslc.com