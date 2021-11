Kymeta, Intelsat und Fraunhofer IIS demonstrieren erfolgreich satellitengestützte 5G-Konnektivität für die mobile Kommunikation

Kymeta und Intelsat entwickeln gemeinsam mit dem Fraunhofer IIS zukunftsweisende 5G-Technologien für satellitengestützte mobile Kommunikation

Kymeta (www.kymetacorp.com), das Kommunikationsunternehmen für innovative globale Mobilfunklösungen, und Intelsat (https://www.intelsat.com), Betreiber des weltweit größten und modernsten integrierten satellitengestützten und terrestrischen Netzes, gaben heute die erfolgreiche Demonstration satellitengestützter 5G-Dienste auf der elektronisch gesteuerten u8-Flachantenne von Kymeta unter Nutzung des globalen integrierten satellitengestützten und terrestrischen Netzes von Intelsat bekannt – der erste Test dieser Art in einer mobilen Umgebung.

Die Demonstration wurde von der führenden Organisation für angewandte Forschung, dem Fraunhofer-Institut für Integrierte Schaltungen IIS, am Hauptsitz von Kymeta in Zusammenarbeit mit Intelsat durchgeführt, um die Entwicklung der 5G-Satellitenkommunikationstechnologie für Mobilität zu fördern.

„Unsere Beteiligung an dieser frühen Testphase zur Entwicklung von 5G-Standards für die satellitengestützte Kommunikation ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur nächsten Generation der Konnektivität und richtungsweisend für die zukünftige Entwicklung von 5G“, erklärte Ryan Stevenson, Ph. D., Vice President und Chief Scientist bei Kymeta. „Indem wir diese 5G-Wellenformen nun über das Kymeta™-u8-Terminal hosten, erweitert unsere Technologie aufs Neue die Grenzen des Machbaren.“

„Als entschiedener Verfechter der 5G-Standards ist Intelsat maßgeblich an der Entwicklung von Release 17 der 3GPP-Standards für nicht-terrestrische Netzwerke beteiligt“, erläutert Bruno Fromont, Chief Technology Officer bei Intelsat. „Die gemeinsam mit Kymeta und dem Fraunhofer IIS erzielte Validierung der Machbarkeit von 5G-Mobilkommunikation über Satellitennetze bildet einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg zur Umsetzung unserer Zukunftsvision eines End-to-End-Ökosystems für ein einheitliches, softwaredefiniertes 5G-Netz im globalen Maßstab.“

„Satellitengestützte 5G-Dienste verfügen über das Potenzial zur Ermöglichung weltweiter Konnektivität“, erklärte Thomas Heyn, Gruppenleiter am Fraunhofer-Institut für Integrierte Schaltungen IIS. „Der Schwerpunkt der Arbeit am Fraunhofer IIS liegt auf der Entwicklung und dem Prototyping von Technologien, die für die Zukunft von entscheidender Bedeutung sind, wie z. B. nicht-terrestrische 5G-Netzwerke, die nun aktuell im 3GPP standardisiert sind. Unser Team freut sich auf die Zusammenarbeit mit Kymeta und Intelsat, um in diesem gemeinsamen Innovationsprozess zukunftsweisende Lösungen zu entwickeln.“

Diese Partnerschaft zwischen wichtigen Branchenführern und die erfolgreiche Demonstration belegen die Fähigkeit, hybride Konnektivität nahtlos über Satelliten- und Mobilfunknetze zu nutzen, um zukunftstaugliche Lösungen zu entwickeln, die der überwältigenden Nachfrage nach mobiler Kommunikation gerecht werden.

