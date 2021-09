Kymeta veröffentlicht u8 MIL Hybrid Terminal und revolutioniert Militärkommunikation mit robuster, flexibler Lösung

Das Kymeta™ u8 MIL Hybridterminal bietet eine vollständige Konnektivitätslösung für Kommunikation unterwegs (Communications-On-The-Move, COTM) und Netzwerke unterwegs (Networks-On-The-Move, NOTM).

Kymeta (www.kymetacorp.com), der Kommunikationsdienstleister, der die Mobiltechnologie globalisiert, hat heute eine Veröffentlichung des Kymeta™ u8 MIL Hybridterminals bekanntgegeben. Damit erhalten militärische Nutzer eine getarnte, flexible und robustere Konnektivitätslösung für die Kommunikation unterwegs (Communications-On-The-Move, COTM) und Netzwerke unterwegs (Networks-On-The-Move, NOTM). Das neue Terminal ergänzt die zunehmende Anzahl von Lösungen, die von Kymeta auf Grundlage der innovativen u8 Antennentechnologie angeboten werden.

The u8 MIL hybrid satellite/cellular terminal is low profile, multi-orbit multi-network (GEO/LEO) ready, and easy to mount on vehicles and vessels. (Photo: Business Wire)

Das u8 MIL Hybridterminal nutzt die revolutionäre, softwarebasierte elektronische Strahllenkungstechnologie von Kymeta und transformiert so die Militärkommunikation über das robuste, unauffällige Terminal, das sich einfach an Land- und Wasserfahrzeugen befestigen lässt. Die u8 MIL Hybridterminals von Kymeta integrieren den iDirect 950mp Router und unterstützen externe Modems wie den Comtech 5650B, den Viasat CBM400 und die meisten im Handel erhältlichen Modems.

Der u8 MIL bietet eine vollständige, individuelle Lösung und verfügt über gefederte Halterungen mit Militärstandard (MIL-STD), spezielle Militär-Konnektoren und Leitungen sowie eine stabile Hülle mit Ausbaumöglichkeiten und Chemical Agent Resistant Coating (CARC) in einem wasserdichten Radom. Das u8 MIL Hybridterminal von Kymeta ist darauf ausgelegt, dass MIL-STD-810 und MIL-STD-461 eingehalten werden, enthält integrierte Ausbaumöglichkeiten für Internetprotokoll-Funk (Radio over Internet Protocol, RoIP) und softwarebasiertes Networking in einem Weitverkehrsnetz (SD-WAN) und Edge-Computing. Es sorgt für internen und externen Modemsupport und verfügt über ein integriertes Modem / integrierte Modems, das/die problemlos nachrüstbar ist/sind.

Kymeta Connect™ Pakete bieten Full-Service-Konnektivitätslösungen für u8 MIL Hybridterminals. Pakete mit Satelliten-Breitband per Gigabyte sind von Kymeta entweder mit Satelliten- oder hybriden Satelliten-/Zellularkapazitäten erhältlich. TRANSEC-Services werden für das u8 MIL Hybridterminal ebenfalls angeboten.

„Wir freuen uns, dass wir erneut den Bedarf des Militärs bei Konnektivität erfüllen können, wenn und wo es diese am meisten benötigt“, sagte Bill Marks, Executive Vice President und Chief Development Officer bei Kymeta. „Seit Jahren ist die moderne Technologie von Kymeta eine bewährte Ressource für auftragsentscheidende Tätigkeiten. Unser neues u8 MIL Hybridterminal ist speziell für militärische Nutzer zugeschnitten und liefert ihnen eine schnell bereitstellbare Lösung sowie die schnellsten überall sofort nutzbaren Kommunikationsmöglichkeiten.“

Die Mitteilung erfolgt weniger als zwei Monate, nachdem Kymeta im Rahmen eines Multi-Award- und Multi-Level-Sicherheitsprojekts eine Indefinite-Delivery/Indefinite-Quantity (IDIQ) mit einer Deckelung von 950 Mio. USD vom US-Verteidigungsministerium erhalten hat, um Entwicklung und Betrieb von Systemen als einheitliche Kraft für Luft, Land, Meer, Weltraum, Cyberspace und elektromagnetische Spektren zu übernehmen.

Über Kymeta

Kymeta erschließt das Potenzial der Breitband-Satellitenkonnektivität in Kombination mit Mobilfunknetzen, um die überwältigende Nachfrage nach mobiler Kommunikation zu befriedigen und den Mobilfunk global zu machen. Lepton Global Solutions, ein Kymeta-Unternehmen, hostet die Satelliten-Konnektivitätslösungen des Unternehmens und bietet dem Markt einzigartige, komplette und sofort einsatzbereite gebündelte Lösungen auf der Grundlage erstklassiger Technologien sowie maßgeschneiderte, kundenorientierte Dienste, welche die Anforderungen der Kunden erfüllen und übertreffen. Diese Lösungen in Verbindung mit der Satelliten-Flachantenne des Unternehmens – der ersten ihrer Art – und den „Kymeta Connect™“-Diensten bieten Kunden auf der ganzen Welt revolutionäre mobile Konnektivität in Satelliten- und hybriden Satelliten-Mobilfunk-Netzen. Das Kymeta-Terminal, das durch US-amerikanische und internationale Patente und Lizenzen gesichert wird, erfüllt die Anforderungen an leichte, schlanke und hochdurchlässige Kommunikationssysteme, die keine mechanischen Komponenten benötigen, um auf einen Satelliten zuzugreifen. Kymeta macht Verbindung einfach – für jedes Fahrzeug, Schiff oder jede feste Plattform.

Kymeta ist ein privat geführtes Unternehmen mit Sitz in Redmond im US-Staat Washington.

Weitere Informationen finden Sie auf kymetacorp.com.

