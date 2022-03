Kyoto Semiconductor spannt mit Rochester Electronics zusammen

Kyoto Semiconductor erschließt sich weltweit neue Kundschaft und bietet dauerhafte Kundenbetreuung, indem Rochester Electronics mit hochwertigen optischen Halbleitern für Kommunikations- und Messanwendungen beliefert wird.

Kyoto Semiconductor Co., Ltd. (Kyoto, Japan), ein führender Hersteller von optischen Produkten mit erstklassigen Technologien und japanischer Qualität, spannt mit Rochester Electronics LLC (Massachusetts, USA) zusammen, um Kunden aktuelle sowie auslaufende Produkte anzubieten.

Durch die Partnerschaft erreicht Kyoto Semiconductor weltweit neue Kunden und erweitert das Produktangebot von Rochester Electronics um die hochwertigen Produkte von Kyoto Semiconductor für optische Nachrichtenübertragung sowie Mess- und Erfassungsgeräte.

„Kyoto Semiconductor freut sich auf die Zusammenarbeit mit Rochester Electronics, das für die weltweit umfangreichste Auswahl an Auslaufprodukten und aktuellen Halbleitermodellen bekannt ist. Mit dieser Partnerschaft dehnen wir unsere Reichweite auf Kunden weltweit aus, und zwar sowohl mit auslaufenden als auch mit aktuellen Halbleiterprodukten“, so Tsuneo Takahashi, CEO von Kyoto Semiconductor. „Unsere Produkte sind für die Infrastruktur zur optischen Nachrichtenübertragung sowie für über lange Zeiträume genutzte optische Mess- und Erfassungsanlagen von entscheidender Bedeutung. Da wir über eine große Auswahl an Produkten verfügen, die den Auslaufprodukten ähneln, und auch kundenspezifische Produkte entwickeln können, werden durch die Partnerschaft mit Rochester Electronics denjenigen Kunden, die ihre Infrastruktur oder ihre Anlagen auf längere Frist warten müssen, sehr hilfreiche Lösungen geboten.“

„Es ist uns eine Ehre, eine neue Partnerschaft mit Kyoto Semiconductor, einer anerkannten Marke im Umfeld von optischen Halbleitern, bekannt geben zu dürfen“, so Colin Strother, Executive Vice President bei Rochester Electronics. „Durch diese strategische Vereinbarung können unsere geschätzten Kunden damit rechnen, stets mit optischen Lösungen von Kyoto Semiconductor beliefert zu werden, die nicht nur von Rochester zertifiziert und garantiert werden, sondern auch zu 100 % vom Originalhersteller, nämlich Kyoto Semiconductor, stammen.“

Mit dieser Partnerschaft sind die Produkte von Kyoto Semiconductor über Rochester Electronics erhältlich.

Über Rochester Electronics

Rochester Electronics ist die weltweit größte ununterbrochene Bezugsquelle für Halbleiter – zu 100 % Originalprodukte von über 70 namhaften Herstellern. Als Vertriebshändler für Originalhersteller hat Rochester über 15 Milliarden Artikel auf Lager, die sich aus mehr als 200.000 Artikelnummern zusammensetzen – dabei handelt es sich um die weltweit umfangreichste Auswahl an Auslaufprodukten und aktuellen Halbleitermodellen. Als lizenzierter Halbleiterproduzent stellt Rochester über 20.000 Gerätetypen her. Mit einem Lagerbestand von über 12 Milliarden Dice verfügt Rochester über die Kapazität zur Fertigung von über 70.000 Gerätetypen.

Rochester bietet eine umfassende Auswahl an Fertigungsleistungen von Design über Verarbeitung, Bestückung, Prüfung, Sicherheitstests und IP-Archivierung für Einzellösungen bis hin zu Komplettlösungen, die eine kürzere Vorlaufzeit ermöglichen. Rochester bietet eine Lösung für den gesamten Halbleiterlebenszyklus. Kein anderes Unternehmen kann es mit der Breite der Produktauswahl, den Mehrwertdiensten und den Fertigungslösungen von Rochester aufnehmen.

Mit einem Direktvertrieb und Personal in sämtlichen wichtigen Märkten, ergänzt um ein Netzwerk an regional und global tätigen autorisierten Vertriebspartnern, zielen wir darauf ab, ihre Bedürfnisse per Telefon oder über unsere E-Commerce-Plattformen überall und jederzeit zu befriedigen.

Website des Unternehmens: https://www.rocelec.com/

Über Kyoto Semiconductor

Kyoto Semiconductor wurde 1980 in Kyoto als spezialisierter Hersteller von optischen Halbleitern gegründet. Die hergestellten Halbleiter bieten höchste Leistung und Präzision und eignen sich für den Einsatz im Bereich der optischen Übertragung. Sie werden End-to-End, einschließlich Vor- und Nachbearbeitung, und zusammen mit der einzigartigen Verpackungstechnologie von Kyoto Semiconductor an unserem Standort in Japan hergestellt und Kunden auf der ganzen Welt zur Verfügung gestellt. Kyoto Semiconductor ist Branchenführer mit Technologien nach weltweitem Standard für optische Gerätelösungen, die auf japanischer Qualität und Liebe zum Detail in der Produktion basieren.

Website des Unternehmens: https://www.kyosemi.co.jp/en/

