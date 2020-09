Exponential-e, ein führender und innovativer CSP für Unternehmenskonnektivität und „Unified Communications“-Dienstleistungen mit Sitz im Vereinigten Königreich, ist heute eine strategische Partnerschaft mit L&T Technology Services Limited (BSE: 540115, NSE: LTTS), einem führenden globalen Unternehmen für reine Ingenieursdienstleistungen, eingegangen, um gemeinsam Lösungen für die Umgestaltung von Arbeitsplätzen für Kunden anzubieten, die in der Post-COVID-Umgebung arbeiten.

Im „neuen Normal“, das durch die Pandemie hervorgerufen wird, nehmen die Unternehmen ihren Betrieb phasenweise wieder auf und planen die Rückkehr ihrer Belegschaft, wobei deren Gesundheit und Sicherheit oberste Priorität haben. In diesen Zeiten ist es für Unternehmen das Gebot der Stunde, den Arbeitsplatz mit Sicherheitslösungen auf einer vollständig digitalen Grundlage nachzurüsten, die sich zu intelligenten Gebäuden/Campussen, intelligenten Einrichtungen und Büros skalieren lassen.

Im Rahmen der Partnerschaft wird LTTS seine neueste Lösung i-BEMS™ Shield anbieten, die auf dem preisgekrönten i-BEMS™-Framework des Unternehmens aufbaut und auf der zusammengesetzten SDN-Carrier-Grade-Netzwerk- und Cloud-Infrastruktur der nächsten Generation von Exponential-e verankert ist. Die Kombination dieser Lösungen wird die digitale Umgestaltung des Arbeitsplatzes durch digitale Technologien und Plattformen branchenübergreifend beschleunigen.

Das „Intelligent Building Experience Management System“ i-BEMS™ von LTTS ist eine modulare System-of-Systems-Plattform, die alle Campus-Transaktionen unter einem System vereint und sich auf die Schaffung digitaler Erfahrungen und die Optimierung von Gebäuden konzentriert.

Um zukunftsorientierte Arbeitsplätze zu schaffen, setzt i-BEMS™ Shield ein, ein Modul innerhalb der Lösung, das intelligente Systeme automatisiert und entwickelt und Echtzeit-Einblicke zur Diagnose von Ineffizienzen für eine schnelle Entscheidungsfindung bietet. i-BEMS™ Shields fortschrittliche digitale Schnittstelle definiert kontaktlose Interaktion und Überwachung neu, indem sie Temperaturerfassung, Gesichtserkennung und -verfolgung, Luftqualitätsmanagement, Belegungsmanagement und Energiemanagement ermöglicht.

Exponential-e, ein führendes Unternehmen, das schnelle Konnektivität mit geringer Latenz, flexible und widerstandsfähige Cloud-Lösungen und IT-Dienste von Weltklasse bietet, wird die Plattform für i-BEMS™ Shield bereitstellen, um neue Maßstäbe für die Sicherheit am Arbeitsplatz zu setzen. Die „Software Defined-Digital Platform“ des Unternehmens, die auf einem erstklassigen SD-WAN verankert ist, das die digitalen Full-Stack-Innovationsanwendungen von LTTS hostet, hat das Potenzial, ein Ökosystem zu schaffen, das durch digitale VAS betrieben wird; Drohnen-as-a-Service, vernetzte Autos, Video-Analytics-as-a-Service, AR/VR, Spiele, intelligente Städte und intelligente Gebäude sind von hoher Wirkung und hohem Wert. Jede Industrie verändert sich durch Mobilität und digitale Technologien. Die LTTS-Exponential-e-Partnerschaft beschleunigt den Wandel, indem sie eine plattformbasierte Geschäftsstruktur für Unternehmen aus verschiedenen Branchen ermöglicht, um zusammenzuarbeiten und neue Märkte und umsatzgenerierende Dienstleistungen zu schaffen.

Lee Wade, Gründer und CEO von Exponential-e, sagte: „Die Bedürfnisse der Unternehmen im Post-COVID-Umfeld stehen vor einem dramatischen Wandel. Während der grüne Quotient und die Nachhaltigkeit früher Schwerpunkte bei der Einführung intelligenter Gebäuderahmensysteme für den Campus waren, stehen die Unternehmen jetzt vor der dringenden Notwendigkeit, eine sichere und gesicherte Arbeitsumgebung für ihre Belegschaft zu gewährleisten. Da immer mehr Geräte zur Kundenbindung eingesetzt werden, um die moderne Arbeitsumgebung zu unterstützen, bieten wir ein softwaredefiniertes Netzwerk, in dem Funktionen nahtlos eingesetzt werden können. Wir freuen uns über die Partnerschaft mit einem führenden Anbieter von Ingenieurdienstleistungen wie LTTS und sind zuversichtlich, dass wir gemeinsam ein Wertversprechen entwickeln werden, das den heutigen Bedürfnissen der Unternehmen in dieser ‚neuen normalen‘ Welt gerecht wird.“

Gaurav Gupta, Chief Business Officer, Europe, bei L&T Technology Services, sagte: „Der weltweit deutlichste Trend, der sich als Folge von COVID-19 abzeichnet, sind die bahnbrechenden Innovationen, die durch digitale Technologien des neuen Zeitalters vorangetrieben werden. Die Rolle der ER&D-Dienste bei der Gestaltung solcher innovativen Lösungen der Spitzenklasse wird nur zunehmen. Unsere strategische Partnerschaft mit Exponential-e ist eine solche Initiative, die verspricht, das Ökosystem der intelligenten Gebäude neu zu definieren, und wir freuen uns, zusammen mit Exponential die Vorreiter an dieser Front zu sein. Diese Verbindung wird in naher Zukunft den Grundstein für mehrere branchenführende Initiativen für intelligente und sichere Arbeitsräume und Campusse legen.“

Über L&T Technology Services Ltd

L&T Technology Services Limited (LTTS) ist eine börsennotierte Tochtergesellschaft von Larsen & Toubro Limited, die sich auf Engineering- und F&E-Dienstleistungen (Engineering and R&D, ER&D) konzentriert. Wir bieten Beratungs-, Planungs-, Entwicklungs- und Prüfdienste entlang des gesamten Lebenszyklus der Produkt- und Prozessentwicklung an. Zu unseren Kunden gehören 69 Fortune-500-Unternehmen und 53 der weltweit führenden ER&D-Unternehmen aus den Bereichen Industrieprodukte, Medizinprodukte, Transport, Telekommunikation und Hi-Tech sowie der Prozessindustrie. Unser Firmensitz befindet sich in Indien und wir haben über 16.600 Mitarbeiter, die auf 17 globale Designzentren, 28 globale Verkaufsbüros und 51 Innovationslabors verteilt sind (Stand: 30. Juni 2020). Für weitere Informationen gehen Sie auf https://www.ltts.com/.

Über Exponential-e

Exponential-e ist ein Pionier der anderen Art auf dem Gebiet der Cloud, Konnektivität und Kommunikation. Von der Einführung des weltweit ersten virtuellen privaten LAN im Jahr 2006 in seinem sicheren und superschnellen 100-GigE-Netzwerk in Privatbesitz bis hin zur kürzlichen Einführung seiner Software-Definierten Digitalen Plattform (SD-DP). (https://www.exponential-e.com/solutions/digital-transformation-model).

Das Engagement von Exponential-e für Innovation hat dazu geführt, dass es als eines der am schnellsten wachsenden Privatunternehmen im Vereinigten Königreich anerkannt wird. Exponential-e hat auch ein umfangreiches Lösungsportfolio aufgebaut, das die Schaffung von Dienstleistungen ermöglicht, die speziell auf die betrieblichen Anforderungen seiner Kunden zugeschnitten sind – sei es für Private & Public Cloud, Rechenzentren, Unified Communications, Cyber Security oder verwaltete IT-Dienstleistungen.

Im Mittelpunkt von Exponential-e steht die Bereitstellung eines exzellenten Kundenservice. Aus diesem Grund vertrauen mehr als 3.000 Kunden auf Exponential-e, mit einer Referenzfähigkeit von 96 % und einem branchenführenden Net Promoter Score von 73.

Wir arbeiten nach internationalen Managementstandards und sind mit 8 ISO-Akkreditierungen akkreditiert. Heute beschäftigt Exponential-e 700 Mitarbeiter in London, Manchester und Chippenham.

