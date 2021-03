LabVantage Solutions beruft den erfahrenen Experten für digitale Transformation, Mikael Hagstroem, zum Chief Executive Officer

LabVantage Solutions, Inc., führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen rund um die Laborinformatik sowie von speziell entwickelten Lösungen für das Labor-Informationsmanagement (LIMS), mit denen Laboratorien schneller und zu geringeren Gesamtkosten den Betrieb aufnehmen können, gab heute die Berufung von Mikael Hagstroem zum Chief Executive Officer bekannt. Herr Hagstroem bringt fast 30 Jahre Erfahrung als Pionier und Experte für digitale Transformation in LabVantage ein und hilft globalen Unternehmen, Daten und Analysen dafür zu nutzen, ihre Geschäftsmodelle neu zu konzipieren, eine bessere Performance zu erzielen und sich langfristig einen nachhaltigen Vorteil zu verschaffen.

In seinen 25 Jahren beim SAS Institute hat Hagstroem dabei geholfen, das Analysesoftware-Powerhouse zu einem Multimilliarden-Dollar-Unternehmen aufzubauen, das heute zu den weltweit größten privaten Softwareunternehmen gehört. Aufgrund seiner Kundenorientierung und seines Erfolgs bei der konsequenten Steigerung von Umsatz und Gewinn wurden ihm immer verantwortungsvollere Aufgaben übertragen. Zuletzt bekleidete er die Positionen des Executive Vice President von SAS und des Präsidenten von SAS International, mit GuV-Verantwortung für mehr als die Hälfte des gesamten Unternehmensumsatzes.

Danach wurde Herr Hagstroem Partner bei McKinsey & Company und Chief Operating Officer der Firma McKinsey Analytics, die Unternehmen bei der Entwicklung und Skalierung neuer Liefermodelle für Analytik und künstliche Intelligenz (KI) unterstützt. Zuletzt war er CEO und President bei MetricStream, dem weltweit größten unabhängigen Anbieter von Governance-, Risikomanagement- und Compliance-Produkten und -Lösungen, wo er den Übergang zu einem SaaS-Modell (Software as a Service) leitete, die integrierte Risikomanagement-Plattform einführte und sich für die Integration von KI-Funktionen in die Plattform einsetzte.

Als angesehener Stratege und Meinungsführer in den Bereichen Analytik, digitale Transformation und KI gehört Herr Hagstroem derzeit dem Beirat des KI-Forums an, nachdem er als Vorsitzender des Global Agenda Council on Data-Driven Development des Weltwirtschaftsforums, als Mitglied des Vorstands des US-Rates für internationale Geschäfte (USCIB) und als Vorstandsmitglied des Atlantic Council tätig war. Er ist außerdem unabhängiger Direktor von Planet Smart City, einem Unternehmen, das architektonische, digitale und ökologische Lösungen miteinander kombiniert, um qualitativ hochwertigen, kostengünstigen Wohnraum zu schaffen.

“Mikael verkörpert die Zielstrebigkeit und Leidenschaft, die man braucht, um große Ziele in Angriff zu nehmen, und verfügt über das Fachwissen, um sie zu erreichen”, sagte Dr. Purnendu Chatterjee, Chairman von LabVantage Solutions. “Er ist eine ausgewiesene Führungspersönlichkeit und hat innovative, datenbasierte Unternehmen in einer Reihe von Branchen aufgebaut. Zugleich ist er ein visionärer Stratege, der das Transformationspotenzial der modernen Technologien erkannt hat und diese in realisierbare Geschäftsinitiativen umsetzt. Als inspirierte Führungspersönlichkeit setzt sich Mikael dafür ein, den Einsatz neuer Tools wie Analytik und KI zu beschleunigen, um drängende globale Probleme anzugehen. Wir freuen uns sehr, ihn bei LabVantage willkommen zu heißen, und sehen dem, was wir gemeinsam erreichen können, gespannt entgegen.”

“LabVantage bringt die vierte industrielle Revolution - gekennzeichnet durch eine Reihe von neuen Technologien, die die physische, digitale und biologische Welt miteinander verschmelzen lassen und sich auf alle Disziplinen, Volkswirtschaften und Industrien auswirken - nun auch in das Labor, und ich fühle mich geehrt, das Ruder zu übernehmen”, sagte Hagstroem. “LabVantage steht an der Spitze der Innovation und integriert modernste Technologien in anwenderfreundliche Lösungen, mit denen die digitale Transformation des Labors zur Realität wird. Dem Unternehmen bieten sich an der Schnittstelle zwischen der biologischen und der digitalen Revolution enorme Chancen. Hier können wir unseren Kunden helfen, immer komplexere Probleme zu lösen und ein bahnbrechendes Wachstum zu erzielen. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem talentierten Team von LabVantage in dieser außergewöhnlichen Zeit, in der unsere Zukunft noch nie so hell war wie heute.”

Über LabVantage Solutions

Als anerkannter Marktführer auf dem Gebiet der Laborsoftwarelösungen für Unternehmen engagiert sich LabVantage Solutions für die Verbesserung von Kundenergebnissen durch die Transformation von Daten zu Wissen. Die LabVantage-Informatikplattform ist hochgradig konfigurierbar und in eine gemeinsame Architektur eingebunden. Sie arbeitet zu 100 % browserbasiert und unterstützt so Hunderte von Benutzern gleichzeitig. Sie wird vor Ort, über die Cloud oder als SaaS bereitgestellt und lässt sich nahtlos mit Instrumenten und anderen Unternehmenssystemen verbinden - was eine echte digitale Transformation ermöglicht. Die Plattform besteht aus dem modernsten verfügbaren Laborinformations-Managementsystem (LIMS), einem integrierten elektronischen Laborbuch (Electronic Laboratory Notebook, ELN), einem Laborausführungssystem (Laboratory Execution System, LES), einem wissenschaftlichen Datenmanagementsystem (Scientific Data Management System, SDMS) und fortschrittlicher Analytik sowie - für Anwendungen im Gesundheitswesen - einem Laborinformationssystem (LIS). Wir unterstützen mehr als 1500 globale Kundenstandorte in den Bereichen Biowissenschaften, Pharmazie, Medizintechnik, Biobanken, Lebensmittel und Getränke, Verbrauchsgüter, Öl und Gas sowie Genetik/Diagnostik und Gesundheitswesen. LabVantage hat seinen Hauptsitz in Somerset (US-Bundesstaat New Jersey) und unterhält Niederlassungen auf der ganzen Welt. Seit vier Jahrzehnten bietet LabVantage sein umfassendes Produkt- und Dienstleistungsportfolio an, das Kunden in die Lage versetzt, schneller Innovationen in den F&E-Zyklus einzubringen, die Qualität der hergestellten Produkte zu verbessern, genaue Aufzeichnungen zu führen und gesetzliche Vorschriften einzuhalten. Weitere Informationen finden Sie auf labvantage.com.

