Länder einig - Profifußball ab Wochenende wieder mit Zuschauern

Berlin (Reuters) - Pünktlich zum Auftakt der neuen Fußball-Bundesligasaison dürfen Fans wieder in die Stadien.

Die Bundesländer einigten sich Insidern zufolge auf einen sechswöchigen Probebetrieb unter harten Corona-Auflagen. Bis zu 20 Prozent der Zuschauerkapazitäten dürften ab diesem Wochenende wieder in Stadien und Hallen genutzt werden, erfuhr die Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag aus Verhandlungskreisen. Die Staatskanzleichefs hätten sich auch auf ein Alkoholverbot and andere strenge Hygieneauflagen verständigt. Zudem dürften nur personalisierte Tickets gekauft werden, damit diese zurückverfolgt werden könnten. Karten für Fans der gegnerischen Mannschaften soll es nicht geben. Des Weiteren wurden Abstandsregeln vereinbart. Eine Maskenpflicht soll auf jeden Fall auf dem Weg zu den Sitzplätzen gelten. Ob es eine Maskenpflicht auch während der Spiele geben soll, soll lokal entschieden werden.

Sollte die Zahl der Neuinfektionen in einem Ort jedoch auf mehr als 35 pro 100.000 Einwohnern in sieben Tagen steigen und das Infektionsgeschehen sich nicht lokalisieren lassen, seien keine Zuschauer mehr erlaubt, entschieden die Länder. Die Einigung gelte auch für andere Sportarten.

Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern hatten schon am vergangenen Wochenende wieder Zuschauer bei DFB-Pokalspielen Profivereinen zugelassen - in Leipzig bis 8500 und in Rostock bis 7500 Zuschauer. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte daraufhin einen bundesweiten Probebetrieb vorgeschlagen, auch um Wettbewerbszerrungen zu vermeiden. Nordrhein-Westfalens Landeschef Armin Laschet (CDU) hatte sich dafür eingesetzt, gleiche Standards festzulegen - also eher variable Zuschauerzahlen pro Stadium und Halle statt feste allgemeine Obergrenzen zu vereinbaren. Dies ist nun auch die Grundlage für den Beschluss der Länder. In einem Stadion wie von Borussia Dortmund können deshalb künftig auch unter Corona-Auflagen sehr viel mehr Zuschauer kommen als in kleinere Spielstätten.