Länder streiten über härtere Corona-Maßnahmen und früheres Treffen

- von Andreas Rinke

Berlin (Reuters) - In der SPD formiert sich Widerstand gegen die Forderung von Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) nach neuen Corona-Entscheidungen noch in dieser Woche.

Nach Berlins Regierendem Bürgermeister Michael Müller (SPD) sprachen sich auch Niedersachsens Landeschef Stephan Weil (SPD) und die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) gegen das Vorziehen der Ministerpräsidentenkonferenz mit Kanzlerin Angela Merkel aus, die bisher für den 12. April geplant ist. Es mache keinen Sinn sich zusammenzusetzen, ohne das die zu treffenden Beschlüsse sorgfältig vorbereitet seien, sagte auch SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz. Dagegen betonte Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) wie Laschet, ein Vorziehen wäre sinnvoll, weil nach den Osterferien in vielen Ländern am 12. April die Schule wieder beginne und man vorher Entscheidungen treffen müsse. Ein Sprecher der Bundesregierung zeigte sich offen für weitere Gespräche. Es müsse gemeinsames Ziel sein, die Zahl der Neuinfektionen deutlich zu senken.

Laschet hatte wegen der hohen Infektionszahlen gefordert, die Corona-Maßnahmen für die nächsten "zwei, drei Wochen" zu verschärfen und von einem "Brücken-Lockdown" gesprochen. Es gehe darum, die Zahl der Corona-Neuinfektionen unter eine Sieben-Tage-Inzidenz von 100 zu drücken, um dann Modellversuche mit einer Testpflicht zu ermöglichen, sagte CDU-Chef Laschet am Dienstag im ZDF. Während Bayern forderte, er solle genauer sagen, welche Maßnahmen er plane, begann das Saarland mit einer Inzidenz von 85,7 am Dienstag mit der Öffnung etwa von Kinos, verbunden mit einer Testpflicht. Im SPD-regierten Rheinland-Pfalz ist bereits wieder die Außengastronomie geöffnet. Sowohl Saarlands Ministerpräsident Tobias Hans als auch Dreyer verteidigten ihre Öffnungsschritte damit, dass sie ab einer Inzidenz von 100 wieder Verschärfungen vorgesehen hätten.

Auch die unionsgeführten Länder Sachsen und Sachsen-Anhalt erlauben punktuelle Öffnungen. Die Uneinigkeit zwischen den 16 Ländern war auch ein Grund für die Kritik an der letzten Ministerpräsidentenkonferenz (MPK). Berlins Regierender Bürgermeister Müller hat den MPK-Vorsitz, Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) ist Stellvertreter: Beide tragen damit zusammen mit Kanzleramtschef Helge Braun die Hauptverantwortung für die Vorbereitung der Sitzung.

ZAHL DER INTENSIVPATIENTEN STEIGT

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete am Dienstag 6885 Corona-Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden. Das RKI weist allerdings selbst darauf hin, dass die Zahlen wegen der Osterfeiertage nicht belastbar seien. An Ostern sei weniger getestet geworden, zudem meldeten nicht alle Gesundheitsämter ihre Daten. Am Dienstag der Vorwoche hatte die Zahl der registrierten Neuinfektionen bei 9546 gelegen. Die Sieben-Tage-Inzidenz sank auf 123,0 von 128,0 am Vortag. Die Zahl gibt an, wie viele Menschen sich auf 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche angesteckt haben. Auch Laschet verwies darauf, dass man einige Tage abwarten müsse, um zu sehen, wie sich die dritte Welle entwickele.

Weitere 90 Menschen sind laut RKI in Verbindung mit dem Coronavirus gestorben. Die Zahl der Corona-Intensivpatienten stieg nach Angaben des sogenannten Divi-Registers deutlich und betrug am Dienstag 4340. Der Intensivmediziner Gernot Marx, hatte gewarnt, dass die Zahl über 5000 steigen dürfte.

AUSGANGSBESCHRÄNKUNGEN UND ÖFFNUNGEN

Die 16 Bundesländer gehen sehr unterschiedliche Wege. Zwar hatten etliche Bundesländer wegen der in den vergangenen Wochen gestiegenen Zahl an Neuinfektionen nächtliche Ausgangsbeschränkungen eingeführt. Aber viele wollen die verabredeten Modellprojekte zu Öffnungen mit Testpflicht auch dann umsetzen, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz über dem Wert von 100 liegt. Sachsen-Anhalt plant etwa ab Freitag (9. April) Öffnungen in Hotels und Gaststätten in Modellregionen unter einer Inzidenz von 200. Sachsen ließ ab Dienstag Lockerungen im Handel, bei Museen und körpernahen Dienstleistungen unabhängig von der Inzidenz zu.

Kanzlerin Angela Merkel hatte dagegen darauf gepocht, dass ab dem Wert von 100 die verabredete "Notbremse" greifen müsse, also Öffnungsschritte dann zurückgenommen werden müssten. Auch Vize-Kanzler Scholz plädiert dafür, überall Ausgangssperren zu nutzen, wo die Inzidenz über den Wert von 100 steigt. Dies sei noch nicht überall geschehen, etwa im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen, sagte der Finanzminister. Auch Bremen hat sie nicht eingeführt.

Der Deutsche Städte- und Gemeindebund kritisierte sowohl Laschet als auch die Öffnungsschritte. "Wenn Sie eine Brücke bauen, müssen Sie wissen, sehe ich das andere Ufer und wie weit ist es weg", sagte Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg im ZDF zu dem geforderten "Brücken-Lockdown". Man wisse aber gar nicht, wann sich die Impfungen auf die Infektionen auswirkten. Vielmehr müssten Länder die vereinbarte Notbremse umsetzen. "Also wäre es sinnvoll zu sagen: Wer über 100 ist, da gibt es kein Click & Meet, und da gibt es auch keine Modellregion", sagte Landsberg. Die Linken-Chefin Janine Wissler forderte einen sofortigen Stopp aller Modellversuche. CSU-Generalsekretär Markus Blume erneuerte gegenüber der "Bild" den Vorschlag, dass ein Bundesgesetz kommen solle, wenn die Ministerpräsidenten weiterhin nicht an einem Strang zögen.

Die regionalen Unterschiede bei den Corona-Fallzahlen sind laut RKI weiter sehr groß - aber auch hier können die Werte durch unterschiedliche starke Meldungen verzerrt sein. Thüringen wies laut RKI am Dienstag eine Sieben-Tage-Inzidenz von 216,6 auf. In vier Bundesländern lag die Zahl unter 100 - am niedrigsten dabei in Schleswig-Holstein mit 66,6.