Länder unterzeichen Staatsvertrag zum Glücksspielwesen

BERLIN (dpa-AFX) - Glücksspiele im Internet wie Online-Poker oder Online-Casinos sollen künftig in Deutschland erlaubt werden. Das sieht der neue Glücksspielstaatsvertrag vor, der nun von den Chefs der Bundesländer unterzeichnet worden ist, wie der Berliner Senat am Montag mitteilte. Die Unterschriften erfolgten demnach bereits am vergangenen Donnerstag. Mit dem Staatsvertrag soll das Glücksspielwesen in Deutschland grundsätzlich neu reguliert werden.

Vorgesehen ist eine neue zentrale Glücksspielbehörde, die ihren Sitz in Sachsen-Anhalt hat. Die neue Behörde soll Aufgaben der Glücksspielaufsicht vor allem im Internet wahrnehmen und zum 1. Juli 2021 errichtet werden.

Als Ziele des Staatsvertrages genannt werden gleichrangig, das Entstehen von Glücksspielsucht und Wettsucht zu verhindern und die Voraussetzungen für eine wirksame Suchtbekämpfung zu schaffen - sowie durch ein "begrenztes, eine geeignete Alternative zum nicht erlaubten Glücksspiel darstellendes Glücksspielangebot den natürlichen Spieltrieb" der Bevölkerung in geordnete und überwachte Bahnen zu lenken. Der Jugend- und Spielerschutz soll gewährleisten werden.

Die Länderparlamente müssen den Staatsvertrag noch ratfizieren, damit er zum 1. Juli 2021 in Kraft treten kann.