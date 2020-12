Länder ziehen die Corona-Notbremse - Einschränkungen ab Samstag

- von Andreas Rinke und Tom Käckenhoff und Jörn Poltz

Berlin/Düsseldorf/München (Reuters) - Angesichts der schnell steigenden Corona-Zahlen ziehen die Bundesländer die Notbremse: Baden-Württemberg verhängt bereits ab Samstag Ausgangsbeschränkungen im ganzen Land.

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet schlug vor, dass am Montag sämtliche Geschäfte jenseits des täglichen Bedarfs bis zum 10. Januar geschlossen werden sollten. Auch der Präsenzunterricht in Schulen soll Montag enden. Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann will in einer am Wochenende geplanten Schalte der 16 Länderchefs mit Kanzlerin Angela Merkel über Schritte wie die Schließung von Geschäften und Schulen sprechen - allerdings erst ab dem 16. Dezember.

"Dies kann aber nur einvernehmlich beschlossen werden", sagte der Grünen-Politiker und verwies auch auf die nötige Entschädigung des Bundes für geschlossene Geschäfte. Bayerns Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder forderte schnelle Schließungen und nannte Geschäfte, Schulen und Kitas. Sollte es im Kreis der 16 Länder keine Einigung geben, dann würden Bayern und Baden-Württemberg vorangehen, sagten sowohl Söder als auch Kretschmann. Beide Länder weisen im Vergleich zum Norden sehr hohe Infektionszahlen auf.

Merkel und die 16 Ministerpräsidenten müssen am Wochenende deshalb nicht nur über eine mittlerweile weitgehend unstrittige Schließung des Einzelhandels zwischen dem 27. Dezember und dem 10. Januar beraten. Die Kanzlerin hatte darauf gepocht, dass ein Treffen nur sinnvoll sei, wenn die Länder angesichts der hohen Infektionszahlen schon in der kommenden Woche Maßnahmen ergriffen. Während Kretschmann von einer Abstimmung am Sonntag sprach, dementierte die Bundesregierung, dass es bereits eine Verständigung auf den Termin gebe. Laschet schlug angesichts der Dringlichkeit vor, dass Merkel und die 16 Länderchefs am Samstag zusammenkommen sollten. Aus dem Kreis der Kultusminister hieß es, dass man eine Schließung der Schulen zu dem von Merkel geforderten Datum 16. Dezember nur hinnehmen werde, wenn dann gleichzeitig auch der Einzelhandel schließen müsse.

RKI MELDET REKORDWERTE An INFEKTIONEN UND TOTEN

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete am Freitag 29.875 Neuinfektionen - das sind gut 6000 mehr als am Freitag vor einer Woche. Erst am Donnerstag dieser Woche war ein Rekord verzeichnet worden. Insgesamt liegt die Zahl der bestätigten Infektionen in Deutschland bei 1.272.078. Auch die Zahl der binnen eines Tages an oder mit dem Coronavirus gestorbenen Menschen erreichte mit 598 einen neuen Höchstwert. Ingesamt gibt es damit bisher 20.970 registrierte Todesfälle in Zusammenhang mit dem Virus in Deutschland.

Auch die Sieben-Tage-Inzidenz schnellte nach oben auf 156,3. Der Wert gibt an, wie viele Menschen sich rechnerisch neu innerhalb von sieben Tagen auf 100.000 Einwohner anstecken. Ziel von Bund und Ländern ist eigentlich ein Wert von 50, damit Gesundheitsämter Infektionsketten wieder nachverfolgen können.

LÄNDER NOCH NICHT EINIG ÜBER ZEITPUNKT UND MASSNAHMEN

Zwischen den Ländern gibt es noch unterschiedliche Vorstellungen über den Zeitpunkt und die Art von Beschränkungen vor Weihnachten. So hatte sich Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) für eine Schließung des Einzelhandels ab dem 21. Dezember ausgesprochen. Kretschmann sagte, dass Bund und Länder auch die vorgesehenen Lockerung der Kontaktbeschränkungen über Weihnachten wieder zurücknehmen müssten. Etliche Bundesländer haben dies bereits getan. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) plädierte für ein abgestimmtes Bund-Länder-Vorgehen bei neuen Schließungen etwa im Einzelhandel. "Das ist notwendig, da wir ansonsten einen Corona-Tourismus zwischen Ländern mit und ohne Lockdown erleben würden, der kontraproduktiv wäre", sagte die SPD-Politikerin der "Rheinischen Post".

Sachsen war wegen seiner besonders hohen Infektionszahlen vorgeprescht und hat einen härteren Shutdown ab Montag angeordnet, bei dem die meisten Einzelhandelsgeschäfte sowie die Schulen schließen müssen. Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) sagte, die Lage in Sachsen sei dramatisch.

Der Chef der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt, warnte jedoch vor überzogenen Erwartungen an schärfere Maßnahmen. "Es ist eine Illusion zu glauben, mit einem harten Lockdown von 14 Tagen ab Weihnachten bekommen wir die Pandemie in den Griff", sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Nach dem Ende eines Lockdowns würden die Infektionszahlen mit den Lockerungen auch wieder steigen.