Läuft Silber Gold endgültig davon? - n-tv Zertifikate vom 04.09.2020

Die Corona-Krise und Niedrigzinsen treiben Anleger nicht nur in den sicheren Hafen Gold , sie greifen auch beim kleinen Bruder Silber zu. Der Preis pro Unze verzeichnet deshalb seit Monaten kräftige Kursanstiege. Welches Potenzial in Silber steckt, wie sich das Verhältnis zu Gold änderte und wie Anleger an dieser Rally teilhaben können, bespricht Bianca Thomas (n-tv) mit Christian Köker von der HSBC.