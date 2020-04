Lagarde - Debatte über Hilfen in Virus-Krise nicht auf Corona-Bonds verengen

Frankfurt (Reuters) - EZB-Chefin Christine Lagarde hat die europäischen Staaten zu mehr Solidarität im Kampf gegen die Coronavirus-Krise aufgerufen.

Die Debatte über Hilfen für von der Pandemie hart getroffene Länder sollte aber nicht auf Corona-Bonds verengt werden, wie sie in einem Interview der französischen Zeitung "Le Parisien" vom Donnerstag sagte. Es könne andere Formen der Solidarität unter den europäischen Ländern geben. Dazu gehörten Ausgaben aus einem gemeinsamen Haushalt oder ein Wiederaufbaufonds zur Finanzierung von mehr grünem Wachstum bei Digitalinvestitionen nach der aktuellen Krise.

"Ich denke nicht, dass wir uns auf Corona-Bonds fixieren sollten. In Europa brauchen die Dinge immer etwas mehr Zeit als wir es wünschen, aber wir finden immer eine Lösung", sagte Lagarde "Le Parisien". Die Regierungen in Europa sollten sich gegenseitig unterstützen, ergänzte sie in einem Beitrag in der italienischen Zeitung "Il Sole 24 Ore". Nur zusammen könne eine optimale Politik im Kampf gegen die Krise betrieben werden. Trotz der immensen wirtschaftlichen Belastungen durch die Pandemie haben sich die EU-Länder bislang nicht auf Hilfen für Italien und andere schwer betroffene Länder verständigen können. Die Euro-Finanzminister wollen am Nachmittag die Gespräche darüber fortsetzen. Umstritten ist etwa, wie der wirtschaftliche Wiederaufbau nach der Krise refinanziert werden soll. Gemeinsame Schulden sind für mehrere Staaten wie Deutschland, die Niederlande und Österreich eine rote Linie. Dagegen sind Italien, Spanien und auch Frankreich für einen solchen Weg.

Eine generelle Streichung von Schulden ist für Lagarde derzeit kein Thema, wie die ehemalige Chefin des Internationalen Währungsfonds dem französischen Radiosender France Inter sagte. Es sei nicht die richtige Zeit, eine solche Frage zu stellen. Jetzt gehe es darum, die Wirtschaft am Laufen zu halten. "Später werden wir uns anschauen, wie die Schulden zurückzuzahlen sind und wie wir die öffentlichen Finanzen am effizientesten managen." Ihr Vorgänger an der EZB-Spitze, Mario Draghi, hatte sich im März dafür ausgesprochen, Schulden in der Privatwirtschaft zu streichen, um Arbeitslätze zu erhalten.