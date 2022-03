Lagarde - Europas Kampf gegen Klimawandel wird anfangs Inflation anschieben

Paris (Reuters) - Die Anstrengungen Europas im Kampf gegen den Klimawandel werden aus Sicht der Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), Christine Lagarde, auf kurze bis mittlere Sicht die Inflation anschieben.

Langfristig werde dies aber zu einer Senkung der Preise führen, sagte Lagarde am Montag. Die europäischen Staats- und Regierungschefs arbeiten an Plänen zur Beschleunigung des Wandels in Richtung einer "grünen" Wirtschaft. Dabei spielt auch eine Rolle, dass die Europäische Union nach Russlands Invasion in der Ukraine ihre Abhängigkeit von russischem Öl und Gas verringern will.