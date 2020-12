Lagarde fordert rasche Umsetzung der EU-Corona-Hilfen

Frankfurt/Berlin (Reuters) - EZB-Chefin Christine Lagarde hat die EU-Staats- und Regierungschefs dazu aufgerufen, ihre geplanten Corona-Wiederaufbauhilfen für stark von der Krise betroffen Länder rasch auf den Weg zu bringen.

Es sei wichtig, dass das Programm ohne Verzögerung auf "betriebsbereit" geschaltet werde, sagte Lagarde am Donnerstag auf der Online-Pressekonferenz nach dem Zinsbeschluss. Die Mitgliedsstaaten seien aufgefordert, damit einer schnelleren und stärkeren Erholung der Wirtschaft den Weg zu ebnen.

An diesem Donnerstag und Freitag kommen die 27 EU-Staats- und Regierungschefs turnusgemäß zu ihrem letzten Gipfel unter deutscher Ratspräsidentschaft in diesem Jahr zusammen. In der Europäischen Union schwelt ein Streit über das EU-Finanzpaket mit Ungarn und Polen wegen der geplanten Verknüpfung von Geldern an die Einhaltung von Rechtsstaatsprinzipien, wobei sich zuletzt eine Kompromisslösung abzeichnete. Der EU-Finanzrahmen umfasst bis zum Jahr 2027 eine Summe von gut 1,8 Billionen Euro. Darin enthalten ist auch der Corona-Wiederaufbaufonds im Volumen von 750 Milliarden Euro.