Lagarde - Momentum der Wirtschaftserholung nicht mehr ganz so stark

Frankfurt/Berlin (Reuters) - Die Wirtschaft in der Euro-Zone erholt sich nach Einschätzung der Europäischen Zentralbank weiterhin stark von der Corona-Krise.

"Allerdings hat sich das Momentum etwas abgeschwächt", sagte EZB-Präsidentin Christine Lagarde am Donnerstag in Frankfurt. Die Konsumausgaben seien weiterhin stark. Allerdings bremsten Engpässe bei Rohstoffen, Vorprodukten und Arbeitskräften die Erholung, vor allem in der Industrie. Dadurch sei der Ausblick für die nächsten Quartalen düsterer geworden. Insgesamt werde weiterhin damit gerechnet, dass das Vorkrisenniveau der Wirtschaft bis Ende des Jahres übertroffen werde. Die Erholung hänge weiterhin stark von der Pandemie ab, also etwa den Impfquoten, sagte Lagarde.

Der Aufschwung hat im Oktober unerwartet kräftig an Tempo eingebüßt, wie eine Umfrage des Instituts IHS Markit unter Einkaufsmanagern ergab. Die deutsche Wirtschaft bewegt sich demnach sogar Richtung Stagnation. Als Hemmschuh erwiesen sich dabei verschärfte Lieferengpässe und die anhaltende Besorgnis hinsichtlich der Coronavirus-Pandemie. Für die Ende des Monats anstehende Wachstumszahl für das Bruttoinlandsprodukt im dritten Quartal wird allerdings von Experten für den Euro-Raum noch ein Plus von 2,0 Prozent erwartet, nach 2,2 Prozent im Frühjahr.