Lagarde - US-Konjunkturpaket strahlt auf Euro-Zone aus

Frankfurt/Berlin (Reuters) - Das billionenschwere Hilfspaket zur Stützung der US-Wirtschaft wird EZB-Präsidentin Christine Lagarde zufolge auch auf die europäische Konjunktur ausstrahlen.

"Da wird es einige Auswirkungen geben", sagte Lagarde am Donnerstag nach der Zinssitzung in Frankfurt. "Das ist ziemlich klar." Das treffe beispielsweise auf den Außenhandel zu, aber ebenso auf die Inflationserwartungen. Das werde die EZB bei ihren künftigen Prognosen berücksichtigen.

Mit dem 1,9 Billionen Dollar schweren Konjunkturpaket von US-Präsident Joe Biden sollen in den USA die Folgen der Corona-Pandemie abgefedert und die Konjunktur angeschoben werden. Allein 400 Milliarden Dollar sind für Barschecks in Höhe von 1400 Dollar pro Person vorgesehen, weitere 350 Milliarden sollen an die Bundesstaaten und Kommunen fließen und 170 Milliarden Dollar sind für Schulen und Universitäten vorgesehen.