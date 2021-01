Lagarde zur Euro-Stärke - Beobachten Wechselkurs sehr genau

Frankfurt/Berlin (Reuters) - Die EZB hat den jüngsten Kursanstieg des Euro genau im Blick.

Die Wechselkurse würden "sehr sorgfältig" beobachtet, sagte Notenbank-Präsidentin Christine Lagarde am Donnerstag. Denn sie hätten Auswirkungen auf die Preisentwicklung und spielten auch bei den Inflationserwartungen eine Rolle. "Daher sind wir sehr aufmerksam." Die Notenbank könne alle ihre Instrumente bei Bedarf anpassen: "Nichts ist vom Tisch", fügte die Französin an.

Der Kurs der Gemeinschaftswährung legte seit Anfang November zum Dollar rund vier Prozent zu. Für die Währungshüter kommt der Kursanstieg mitten in der Corona-Krise höchst ungelegen. Denn dies schmälert die preisliche Wettbewerbsfähigkeit von Produkten aus der Euro-Zone und verbilligt zugleich die Importe, was den ohnehin schwachen Preisdruck weiter dämpft. Aktuell ist die Teuerung im Währungsraum sogar negativ. Im Dezember lag sie bei Minus 0,3 Prozent. Dies war bereits der fünfte Monat in Folge mit negativen Inflationsraten.