LAGARDERE - Lehrbuchreifer Pullback

Lagardère S.C.A. - WKN: 866786 - ISIN: FR0000130213 - Kurs: 20,500 € (L&S)

Nach der jüngsten Betrachtung zum französischen Medienwert ("LAGARDERE - Aktie mit Rallyschub") sollte die Aktie ein neues Jahreshoch oberhalb von 25,23 EUR markieren. Dies trat so ein. Anschließend setzte eine größere Abwärtskorrektur ein. Wie ist die aktuelle Chartsituation des CAC40-Wertes einzustufen?

Lehrbuchreifer Pullback

Nach der Rallybewegung vom September - der Einstieg war hier - gab es einen Pullback, den man sich als technisch orientierter Händler nicht besser hätte ausmalen können: Der CAC40-Wert setzte direkt an die Horizontalunterstützung im Bereich 18,00 bis 18,50 EUR zurück. In diesem Bereich war die Aktie zuvor im Frühjahr und im Sommer wieder gen Süden hin abgedreht.

Ausgehend von dieser Marke konnte sich die Aktie in den vergangenen Wochen wieder stabilisieren und könnte nun die nächste Kaufwelle einleiten in den Bereich 24 bis 25 EUR. Dafür darf die 18,00 EUR-Marke nun allerdings nicht mehr per Tagesschluss unterboten werden.

Lagardere Aktie (Chartanalyse Tageschart)

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Henry Philippson, Technischer Analyst)