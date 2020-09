LAGARDERE - Tradingerfolg mit prozyklischem Einstieg

Lagardère S.C.A. - WKN: 866786 - ISIN: FR0000130213 - Kurs: 17,600 € (L&S)

Das am 26. August hier an dieser Stelle ("CAC40-Wert kurz vor prozyklischem Kaufsignal") vorgestellte bullische Setup bei Lagardère ist fantastisch aufgegangen: Nachdem das Kaufsignal generiert wurde, marschierte der CAC40-Wert ohne größere Umwege direkt in den Zielbereich auf der Oberseite. Glückwunsch an Alle die hier dabei waren.

Wie geht`s hier weiter aus charttechnischer Sicht?

Nach dem Erreichen der Zielzone auf der Oberseite setzen in den vergangenen Tagen wenig überraschend erst einmal Gewinnmitnahmen ein. Diese könnten sich in den kommenden Handelstagen zeitlich und preislich noch weiter ausdehnen.

Unter Chance-Risiko-Aspekten bietet sich der nächste Einstieg erst bei einem Rücksetzer in den Bereich 16,00 bis 16,20 EUR an. Dort befindet sich eine wichtige Horizontalunterstützung. Zudem werden in ein paar Tagen auch EMA50 und EMA200 in diesem Bereich notieren.

Bis dahin besteht hier jedoch vorerst kein erneuter Handlungsbedarf - hier heißt es Rücksetzer abwarten. Unterhalb von 15,80 EUR würde sich das mittelfristig bullische Chartbild wieder deutlich eintrüben.

Lagardere Aktie (Chartanalyse Tageschart)

