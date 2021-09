LAIRD SUPERFOOD - Katastrophale Kursentwicklung

Laird Superfood - ISIN: US50736T1025 - Kurs: 17,490 $ ( Nasdaq Basic)

Mit einem Ausgabepreis von 22 USD und ersten Kursen um 33 USD konnten die frisch gebackenen Aktionäre von Laird Superfood im vergangenen September bereits jubeln. Bis Oktober kletterte die Aktie sogar auf ein Allzeithoch bei 60,80 USD - der Börsengang war also ein voller Erfolg. Bis Ende Februar pendelte sich das Papier dann in einem breiten Dreieck seitwärts ein, bevor das unschöne Kapitel begann. Seit Februar befindet sich das Papier nun in einem starken Abwärtstrend. Dabei rutschte sie unter die Allzeittiefs zurück, was zu weiteren Abgaben führte. Die Zahlen vom 12. August sorgten letztlich für einen weiteren Kurseinbruch auf neue Allzeittiefs, die anschließende Erholung wird jetzt wieder abverkauft.

Neue Allzeittiefs in Kürze?

Mit den schwachen Kursmustern könnte die Aktie nun auf neue Allzeittiefs im Bereich der Unterkante des Abwärtstrendkanals bei rund 14,70 - 15,40 EUR zurückfallen. Dort könnten in den kommenden Wochen dann Stabilisierungsversuche unternommen werden und im besten Fall im Spätherbst oder Winter dann eine größere Kurserholung in Richtung 21,50 - 22,50 USD starten. Größere Kaufsignale entstehen aber erst bei einer nachhaltigen Rückkehr über 31 USD, erst dann hellt sich das übergeordnete Chartbild wieder entscheidend auf.

Wird der Abwärtstrendkanal hingegen nachhaltig nach unten hin verlassen, könnte sich der Abwärtstrend in Richtung 12 USD beschleunigen.

Fazit: Die Aktie wäre bei neuen Allzeittiefs im Bereich der Trendkanalunterkante höchstens für stark antizyklische Trader interessant. Ansonsten bleibt das Papier ohne Bodenbildungstendenzen und Trendwendemuster für Anleger unattraktiv und riskant.

Laird Superfood

Auch interessant:

ALLIANZ - Die Käufer kapitulieren schon wieder

Traden wie ein PROfi mit Guidants PROmax. Drei Musterdepots für kurz, mittel-und langfristig orientierte Anleger. 13 Experten mit verschiedenen Schwerpunkten. Inklusive Aktien-Screener und Godmode PLUS. Jetzt testen!

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: André Rain, Technischer Analyst und Trader)