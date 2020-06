LAM RESEARCH - Letzte Chance für die Bären

Der im Mai als "harter Brocken" identifizierte Widerstand um 281 USD bei der Aktie von Lam Research hielt die Bullen nur kurzzeitig auf. Die Aktie schob sich weiter nach oben bis an die im Alternativplan eingezeichnete Widerstandszone, welche sich durch ein Gap zwischen 309,65 und 315,24 USD ableiten lässt. Diese Hürde war schlussendlich zu hoch, die Bären übernahmen in der Folge wieder das Ruder. Der Trend seit Mai zeigt aber weiter aufwärts, heute nähert sich die Aktie erneut dem Widerstand an.

Das gerissene Gap auf der Unterseite macht die Ausgangslage für die Bullen nicht einfacher. Vielmehr bietet dieses eine Angriffsfläche und könnte den Kurs wie ein Magnet wieder nach unten ziehen. Es dürfte aber zugleich auch die letzte Chance für die Verkäufer sein, noch einmal etwas dagegensetzen. Ansonsten wird der Chiptitel wohl in Richtung Allzeithoch bei 344,21 USD durchziehen.

Konsolidierungsziele liegen in Form des heute gerissenen Gaps auf der Unterseite bei 291,74 USD und darunter in Form der jüngsten Ausbruchszone zwischen 281,95 und 280,22 USD. Dort könnte man den Wert wiederum auf Bodenbildungstendenzen untersuchen. Der Trend seit Mai wäre wiederum erst bei Kursen unter 272 USD gefährdet. Etwas darüber verläuft aktuell auch der EMA50.

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mrd. USD 9,65 9,92 11,16 Ergebnis je Aktie in USD 13,70 14,23 17,15 KGV 22 21 18 Dividende je Aktie in USD 4,40 4,60 4,81 Dividendenrendite 1,46 % 1,52 % 1,59 % *e = erwartet

