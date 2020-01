Lam Research Long: 62 Prozent Chance

Lam Research erzielt trotz geringerer Gesamtausgaben im Markt für Waferfertigungsanlagen ein sehr gutes Ergebnis im Geschäftsjahr 2019. Die Marktakteure sind der Überzeugung, dass Lam in der Lage ist, die langfristigen Wachstumschancen der Digitalisierung zu nutzen. Ein wichtiger Wachstumstreiber dieser Entwicklung ist die Einführung der drahtlosen Kommunikationstechnologie der fünften Generation („5G“). Daraus leiten sich diverse Dienste wie Cloud-Gaming, autonomes Fahren, Video-Streaming und vieles mehr ab, was wiederum für ein Wachstum bei Halbleiterbauelementen der neuesten Generation sorgen wird. Als Folge müssen auch Produktionsanlagen modernisiert werden. Lam Research könnte sowohl vom Marktwachstum als auch durch den Gewinn von Marktanteilen wachsen. Weiters ist bis zum Jahr 2022 ein umfangreiches Aktienrückkauf-Programm geplant, wo 50% des Free Cashflows eingesetzt werden.

Der gemittelte Gewinn/Aktie in den Geschäftsjahren 2014/15 bis 2020/21 beträgt über 24%, wobei das erwartete KGV im Geschäftsjahr 2020/21 nur mit dem Faktor 17 ausgewiesen wird.

Zum Chart

Das alles spricht für ein Long-Engagement in die Papiere von Lam Research, wo ein Zugewinn von 15 bis 20 % in wenigen Tagen in der Vergangenheit möglich war. Allerdings ist der Aktienkurs ausgehend vom partiellen Tief am 26. Dezember 2018 bereits 139% hoch gelaufen, womit eine ausgeprägte Konsolidierung jeder Zeit möglich ist. Zusätzlich befindet sich der Wert an der oberen Begrenzung des Trendkanals. Nachdem ein all time high nach dem anderen erreicht wird, bietet sich die Abschätzung über Fibonacci-Retracements an. Hier ist ersichtlich, dass sich der Kurs seit September 2019 in größeren Stufen nach oben bewegt, die sich an den Retracements orientieren. Aktuelle ist eine Konsolidierung im Gange, die bis 282 US-Dollar zurückreichen könnte. Unterm Strich ist aber davon auszugehen, dass die Magic Number bei 300 US-Dollar überwunden wird. Das Ziel kann bei 320 US-Dollar gesetzt werden.

Lam Research (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 320,00 US-Dollar Unterstützungen: 300,16 // 274,24 US-Dollar

Fazit

Der Aktienkurs von Lam Research bildet eine Konsolidierungsphase aus und könnte danach das nächste all time high bei 320 US-Dollar anpeilen.

Der Mini Future Long (WKN MC593W) ermöglicht es dem Investor, mit einem Hebel von 7,3 von einem steigenden Kurs der Lam Research-Aktie zu profitieren. Der Abstand zur Stop-Loss-Barriere beträgt 32,60 US-Dollar (11,1 Prozent). Der Einstieg in diese Strategie bietet sich unter der Beachtung eines Stoppkurses bei 274,25 US-Dollar an. Beim Mini Future Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs bei 2,36 Euro. Das mittelfristige Ziel könnte bei 320 US-Dollar liegen (6,44 Euro beim Mini Future). Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser Idee beträgt 1,5 zu 1.

Strategie für steigende Kurse WKN: MC593W Typ: Mini-Future Long akt. Kurs: 3,98- 4,11 Euro Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 247,75 US-Dollar Basiswert: Lam Research KO-Schwelle: 259,80 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 292,40 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 6,44 Euro Hebel: 7,3 Kurschance: + 62 Prozent Quelle: Morgan Stanley

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zu Morgan Stanley eingegangen ist.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zu JP Morgan eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes. Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.