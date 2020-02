Lam Research meldet vierteljährliche Dividende

Der amerikanische Halbleiterzulieferer Lam Research Corp. (ISIN: US5128071082, NASDAQ: LRCX) wird eine Quartalsdividende von 1,15 US-Dollar je Aktie an seine Aktionäre ausschütten. Die Auszahlung der Dividende erfolgt am 8. April 2020 (Record day: 25. März 2020).

Auf das Jahr hochgerechnet werden 4,60 US-Dollar ausbezahlt. Beim derzeitigen Aktienkurs von 316,80 US-Dollar (Stand: 21. Februar 2020) entspricht das einer aktuellen Dividendenrendite von 1,45 Prozent.

Lam Research mit Hauptsitz in Fremont, Kalifornien, wurde 1980 gegründet und beschäftigt über 9.000 Mitarbeiter. Das Unternehmen ist ein Hersteller und Anbieter von verfahrenstechnischen Geräten und Anlagen für die Halbleiterindustrie. Im zweiten Quartal des Fiskaljahres 2020 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 2,58 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 2,52 Mrd. US-Dollar), wie am 29. Januar berichtet wurde. Dabei stand ein Gewinn von 514,51 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 568,86 Mio. US-Dollar) in den Büchern.

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresanfang 2020 mit 8,34 Prozent im Plus und weist aktuell eine Marktkapitalisierung in Höhe von 46,1 Mrd. US-Dollar (Stand: 21. Februar 2020) auf.

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de