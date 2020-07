Lamb Weston kündigt Dividende an

Der amerikanische Hersteller von tiefgekühlten Kartoffelprodukten Lamb Weston Holdings Inc. (ISIN: US5132721045, NYSE: LW) wird eine Quartalsdividende in Höhe von 0,23 US-Dollar ausschütten. Die Zahlung erfolgt am 4. September 2020 (Record day: 7. August 2020).

Der Konzern aus Eagle, im US-Bundesstaat Idaho, zahlt auf das Jahr hochgerechnet 0,92 US-Dollar je Anteilsschein. Beim derzeitigen Börsenkurs von 68,72 US-Dollar entspricht dies einer Dividendenrendite von 1,34 Prozent (Stand: 23. Juli 2020). Im Dezember wurde die Dividende um knapp 15 Prozent von 0,20 US-Dollar auf 0,23 US-Dollar je Aktie erhöht. Im dritten Quartal (23. Februar 2020) des Fiskaljahres 2020 betrug der Umsatz 937,3 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 926,8 Mio. US-Dollar) bei einem Gewinn von 111,4 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 141,4 Mio. US-Dollar), wie am 1. April 2020 berichtet wurde. Die Zahlen für das Gesamtjahr 2020 werden am 28. Juli publiziert. Seit Jahresanfang 2020 liegt der Wert auf der aktuellen Kursbasis an der Wall Street mit 20,12 Prozent im Minus und die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 10 Mrd. US-Dollar (Stand: 23. Juli 2020). Redaktion MyDividends.de