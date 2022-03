Lambrecht - Bundeswehr durch Waffenlieferungen nicht schwächen

Berlin (Reuters) - Weitere Waffenlieferungen an die Ukraine dürfen laut Verteidigungsministerin Christine Lambrecht nicht mit einer Schwächung der Bundeswehr verbunden sein.

Die Bundesregierung prüfe die Möglichkeit von zusätzlichen Waffenlieferungen an die Ukraine. "Aber es muss auch immer klar sein, dass wir unsere Bundeswehr dabei nicht schwächen dürfen", sagte die SPD-Politikerin am Montag im ZDF. Die Landes- und Bündnisverteidigung müsse gewährleistet werden. "Aber alles, was möglich ist, ist in der Prüfung, und darüber sind wir im Kabinett auch im Gespräch."

Die verstärkten diplomatischen Bemühungen vom Wochenende, bei denen der französische Präsident Emmanuel Macron, Israels Ministerpräsident Naftali Bennett und der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin sprachen, bezeichnete Lambrecht als wichtig. Es sei ganz wichtig, dass die Gespräche wieder liefen, um wegzukommen von der brutalen Gewalt. "Aber da müssen auch jetzt Resultate kommen." Es seien ganz dringend sichere Korridore nötig, damit die Menschen sich ohne Sorge vor Gewalt auf die Flucht begeben könnten.