Lambrecht: Hintergründe der Tat von Hanau gründlich aufklären

BERLIN (dpa-AFX) - Justizministerin Christine Lambrecht (SPD) hat den Angehörigen der Opfer von Hanau ihre Anteilnahme ausgesprochen. "Es ist erschütternd, wie viele Menschen dort sinnlos getötet wurden", erklärte sie am Donnerstag. "Wir müssen die Hintergründe der Tat gründlich aufklären und alles tun, um solche Taten in Zukunft zu verhindern." Bei der Gewalttat im hessischen Hanau hatte ein Mann am Mittwoch zehn Menschen getötet. Noch in der Nacht übernahm der Generalbundesanwalt die Ermittlungen wegen der besonderen Bedeutung des Falls. Er ermittelt nach Angaben des hessischen Innenministers Peter Beuth wegen Terrorverdachts und sieht Hinweise auf ein "fremdenfeindliches Motiv".