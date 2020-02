Lampe hebt Ziel für Rational auf 670 Euro - 'Halten'

DÜSSELDORF (dpa-AFX Analyser) - Das Düsseldorfer Bankhaus Lampe hat das Kursziel für Rational von 530 auf 670 Euro angehoben aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Der Hersteller von Groß- und Industrieküchen habe in den vergangenen Jahren wiederholt die versprochene und am Markt erwartete Leistung erbracht, schrieb Analyst Gordon Schönell in einer am Montag vorliegenden Studie. Er erwarte, dass der Umsatz in den nächsten Jahren weiterhin im hohen einstelligen Prozentbereich wachsen wird. Das derzeitige Marktumfeld und möglicherweise auch die Coronavirus-Krise könnten dennoch leicht negative Auswirkungen auf das Geschäft haben./ssc/kro

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2020 / 08:31 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2020 / 08:34 / CET

