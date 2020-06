LANCASTER COLONY - Diese Hürde hat es in sich!

Lancaster Colony ist ein Lebensmittelproduzent in den USA. Zu den Marken des Unternehmens zählen unter anderem "Marzetti", "Sister Schubert's", "New York Bakery" und "Flatoutbread".

Im ersten Quartal 2020, das zudem dem dritten Quartal des Geschäftsjahres 2019/20 entspricht, stagnierte der Umsatz nahezu und erreichte 321,4 Mio. USD. Das Plus gegenüber der Vorjahresperiode belief sich auf 1,1 %. Der operative Gewinn sank um 7,3 auf 30 Mio. USD. Unterm Strich verdiente Lancaster nur mehr 0,30 nach 0,81 USD im dritten Quartal 2018/19.

Trot des äußerst dürftigen Zahlenwerks sprang die Aktie in der Vorwoche über den charttechnischen Widerstand bei 159,40 USD. Gestern klopften die Bullen an einer mehrfach bestätigten Eindämmungslinie an. Die Wahrscheinlichkeit eines Rücksetzers nimmt nun deutlich zu. Der Idealfahrplan ist im Chart blau markiert. Demnach sollte die Aktie nun noch einmal in Richtung des Ausbruchslevels bei 159,40 USD zurücksetzen. Dort dürfte sich die weitere Ausrichtung entscheiden. Melden sich die Bullen zurück, wäre ein weiterer Angriff auf die derzeit bei rund 168,50 USD verlaufende Linie möglich. Erst wenn diese zur Oberseite aufgebrochen wird, wird das Allzeithoch bei 194,38 USD ein Thema.

Unterhalb von 159,40 USD sollte man dagegen einen noch größeren Umweg in Richtung der beiden EMAs 50 und 200 bei derzeit rund 148,40 USD einplanen. Auf diesem Kurslevel befindet sich auch ein weiteres charttechnisches Ausbruchslevel, das antizyklische Trades auf der Long-Seite zulässt.

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mrd. USD 1,31 1,30 1,36 Ergebnis je Aktie in USD 5,46 4,76 5,54 KGV 31 35 30 Dividende je Aktie in USD 2,65 2,80 2,95 Dividendenrendite 1,58 % 1,67 % 1,76 % *e = erwartet

