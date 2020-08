Lancaster Colony hält Dividende stabil

Der amerikanische Lebensmittelkonzern Lancaster Colony Corp. (ISIN: US5138471033, NASDAQ: LANC) zahlt eine Quartalsdividende von 70 US-Cents je Aktie, wie am Mittwoch berichtet wurde. Die Auszahlung der nächsten Dividende erfolgt am 30. September 2020 (Record date: 9. September 2020).

Damit schüttet das Unternehmen, auf das Jahr hochgerechnet, 2,80 US-Dollar je Anteilsschein an seine Aktionäre aus. Beim aktuellen Börsenkurs von 167,625 US-Dollar (Stand: 19. August 2020) liegt die Dividendenrendite bei 1,67 Prozent.

Lancaster Colony ist nach eigenen Angaben eines von 13 Unternehmen in den USA, die seit mindestens 57 Jahren die Dividende jährlich erhöht haben. Seit 229 Quartalen in Folge (seit 1963) schüttet der Konzern bereits eine Dividende aus. Im dritten Quartal des Fiskaljahres 2020 erzielte Lancaster Colony einen Umsatz von 321,36 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 317,9 Mio. US-Dollar) bei einem Nettogewinn von 22,43 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 30,60 Mio. US-Dollar), wie am 5. Mai berichtet wurde.

Der Lebensmittelkonzern stellt Saucen und Gefrierprodukte her und verkauft darüber hinaus Glaswaren und Kerzen. Die Aktie ist an der Wall Street notiert und liegt dort seit Jahresbeginn 2020 mit 4,47 Prozent im Plus. Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 4,6 Mrd. US-Dollar (Stand: 19. August 2020).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de