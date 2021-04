Land Berlin verhängt teilweise Ausgangssperre noch vor Ostern

Berlin (Reuters) - Angesichts steigender Infektionszahlen verhängt auch das Land Berlin noch für die Ostertage eine teilweise Ausgangssperre.

Ab 21.00 Uhr bis 05.00 Uhr morgens dürfen ab Karfreitag nur zwei Menschen gemeinsam draußen unterwegs sein, erklärte Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller am Donnerstag nach einer Sondersitzung des Senats. Zudem darf Dienstag, also nach den Ostertagen, auch im Haus nur noch ein Haushalt mit einer weiteren Person zusammentreffen. Nicht mitgezählt bei den Regelungen werden weiter Kinder bis 14 Jahren. Die Kita-Betreuung wird zudem ab kommenden Donnerstag wieder auf Notbetreuung umgestellt. Darauf können nur noch Eltern aus sogenannten systemrelevanten Berufen zurückgreifen. Müller wies daraufhin, dass die Zahl der Infektionen nicht zurückgehe und die Lage in den Kliniken sich verschärfe. "Wir sehen vor allem, dass wir steigende Belegungszahlen auf den Intensivstationen haben", sagte er.