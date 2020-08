Landkreistag warnt vor zu viel Einheitlichkeit bei Corona-Regeln

BERLIN (dpa-AFX) - Der Deutsche Landkreistag warnt vor einer übermäßigen Vereinheitlichung der Corona-Regelungen in Deutschland. "Wenn wir im vergangenen halben Jahr eines lernen konnten, dann dies: Die Pandemie kann dezentral gut eingedämmt werden", sagte Landkreistags-Präsident Reinhard Sager der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. An diesem Donnerstag wollen Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder erneut über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise beraten.

Abgesehen von wenigen bundesweiten Leitplanken müssten die Vorgaben zur Eindämmung des Virus nicht überall gleich sein, sondern vielmehr den jeweiligen Gegebenheiten entsprechen, betonte Sager. "Insofern erwarten wir von Bund und Ländern, dass für die Landkreise nach wie vor Spielräume zum ortsangemessenen Umgang mit Corona bestehen bleiben. Wir sollten das unterschiedliche Infektionsgeschehen nicht bundesweit über einen Kamm scheren."

Die Landkreise hätten die Kapazitäten in den Gesundheitsämtern erhöht und insgesamt gut reagiert, erklärte Sager. Er wies auf die lokal sehr unterschiedlichen Lagen hin: "Gerade im Osten Deutschlands haben wir Landkreise, die in den letzten sieben Tagen nicht eine einzige Neuinfektion hatten, in Bayern oder Hessen liegt dieser Wert teilweise bei um die 30." Also müssten Länder und Landkreise auch unterschiedlich handeln können.

Die den Gesundheitsämtern bekannten Coronavirus-Neuinfektionen sind in der Tendenz seit Ende Juli wieder gestiegen, liegen aber noch deutlich unter den bisherigen Höchstzahlen von Ende März und Anfang April./hrz/DP/zb