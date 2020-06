Landwirte hoffen auf Kompromiss zur Sauenhaltung

BERLIN (dpa-AFX) - Vor der Abstimmung im Bundesrat zur Zukunft der Sauenhaltung in Deutschland am Freitag hofft die Branche auf einen Kompromiss unter den Landesregierungen. Ein Scheitern würde letztlich den Trend beschleunigen, dass die Sauenhaltung und damit die Ferkelerzeugung aus Deutschland ins Ausland abwandere, sagte am Donnerstag der Vizepräsident des Deutschen Bauernverbandes, Werner Schwarz, in einer Video-Pressekonferenz. Vor allem familiengeführte Betriebe sähen dann keine Perspektive mehr.

Viele grün geführte Agrarressorts in den Ländern und auch der Deutsche Tierschutzbund kritisieren einen Vorschlag, der von Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein vorgelegt wurde. "Was auch immer der Bundesrat beschließt, es muss der Weiterentwicklung der Sauenhaltung in Deutschland und nicht ihrer Abschaffung dienen", sagte dazu der Vorsitzende der Interessengemeinschaft der Schweinehalter Deutschlands (ISN), Heinrich Dierkes./eks/DP/jha