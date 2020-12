Langfristige Top-Rendite: Zwei Aktien für die nächsten 10 Jahre!

Eine langfristige Top-Rendite kann man mit Aktien durchaus erreichen. Bringt man etwas Zeit mit, so können Aktien über einen sehr langen Zeitraum eine durchschnittliche Rendite von 8 % erreichen. Mit etwas Glück und mehr Risiko kann es sogar deutlich mehr werden.

Wichtig ist nur, dass man über einen langen Zeitraum in gute Aktien investiert bleibt. Welche Aktien jetzt gut sind, um eine langfristige Top-Rendite zu erzielen, sieht man meistens erst am Ende einer Investitionsperiode.

Aber zurück zur eigentlichen Frage: Welche Aktien könnten jetzt über die nächsten zehn Jahre eine Top-Rendite einbringen? Prinzipiell müsste man sich Aktien mit einem krisensicheren Geschäftsmodell aussuchen, die derzeit nicht allzu hoch bewertet sind, gleichzeitig aber langfristig wachsen.

Die Aktien von Fresenius sowie FedEx könnten derzeit genau zu solchen Investments gehören.

Fresenius Aktie

Die erste Aktie, mit der man eine Top-Rendite erzielen könnte, ist Fresenius. Der deutsche Gesundheitskonzern ist mit seinen drei Sparten Fresenius Medical Care, Fresenius Kabi, Fresenius Helios und Fresenius Vamed in den verschiedensten Bereichen des Gesundheitssektors aktiv.

Auch wenn der Konzern im aktuellen Jahr ein wenig unter der Corona-Pandemie leidet, so kommt er dennoch relativ gut durch die Krise. In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2020 erhöhte sich der Umsatz währungsbereinigt um 5 % auf knapp 27 Mrd. Euro. Beim Ergebnis je Aktie vor Sondereinflüssen ging es jedoch um 4 % nach unten.

Geht es nach den Ansichten des Vorstandes, so soll der Konzernumsatz im Gesamtjahr 2020 währungsbereinigt um 3 bis 6 % zulegen. Das Konzernergebnis soll sich währungsbereinigt in einer Spanne zwischen -4 und +1 % entwickeln.

Wie diese Zahlen am Ende wirklich aussehen, werden wir erst in den nächsten Monaten sehen. Es könnte aber dennoch sein, dass wir hier eine kleine negative Überraschung erleben, denn die Corona-Fallzahlen bleiben auch trotz starker Maßnahmen der Regierung hoch.

Geht man langfristig davon aus, dass die Krise gelöst werden kann, so sollte für Fresenius wieder das Alltagsgeschäft in den Vordergrund rücken. Denkbar wäre dann, dass wieder die alten Ertragswerte aus dem Jahr 2018 oder 2019 erreicht werden.

Die derzeitige Ertragsdelle könnte sich für Investoren als wahres Geschenk erweisen, denn gemessen an den Bewertungskennzahlen ist die Aktie durchaus als günstig einzustufen. So wird die Fresenius-Aktie derzeit gemäß Reuters mit einem um Sondereffekte bereinigten Kurs-Gewinn-Verhältnis von 11,1 gehandelt.

Langfristige Top-Rendite mit der FedEx Aktie?

Die zweite Aktie, mit der man langfristig eine Top-Rendite erzielen könnte, ist FedEx. Hierbei handelt es sich um ein weltweit tätiges Kurier- und Logistikunternehmen. Mit einer Marktkapitalisierung von aktuell fast 79 Mrd. US-Dollar (Stand: 9.12.2020) ist es der führende Logistiker in den USA, direkt hinter United Parcel Services.

Der Shopping-Boom im Internet sorgt auch bei FedEx für gute Geschäfte. So erhöhten sich die Umsatzerlöse im ersten Quartal 2021 (Quartalsende: 31. August 2020) um 13,5 % auf 19,3 Mrd. US-Dollar.

Deutlich besser entwickelt sich das Nettoergebnis. Es stieg von 775 Mio. US-Dollar um 71,8 % auf 1,28 Mrd. US-Dollar. Geht es in den nächsten Quartalen so weiter, so könnte bald das Rekordergebnis aus dem Jahr 2018 von über 4,5 Mrd. US-Dollar wieder erreicht werden.

Ein großer Kostenblock ist natürlich auf die Treibstoffkosten zurückzuführen. Für rund 2,3 Mrd. US-Dollar musste FedEx im Geschäftsjahr 2020 seine Flieger tanken. Weiter handelt es sich um ein sehr kapitalintensives Geschäftsmodell. So sollen sich im aktuellen Geschäftsjahr 2021 die Investitionen auf 5,1 Mrd. US-Dollar belaufen.

Trotz allem bleiben die Aussichten für die nächsten 20 Jahre gut, denn der E-Commerce-Sektor befindet sich gerade erst am Anfang einer lang andauernden Wachstumsgeschichte. Von dieser sollte auch ein großes Logistikunternehmen wie FedEx profitieren.

The post Langfristige Top-Rendite: Zwei Aktien für die nächsten 10 Jahre! appeared first on The Motley Fool Deutschland.

Buffetts Mega-Milliardenwetten zum Nachahmen

Bis zu 130 Mrd. US-Dollar investiert Investorenlegende Warren Buffett in nur ein einziges Unternehmen. Das zeugt von riesigem Vertrauen in das Zukunftspotential.

Buffett hat so einige Mega-Milliardeninvestments in seinem Portfolio. Wir haben sie näher analysiert, und angesehen, inwieweit sie sich zum Nachahmen eignen.

Du kannst alle Details und unsere Tipps dazu erfahren, indem du unseren kostenlosen Spezialreport hier anforderst.

Frank Seehawer besitzt Aktien von Fresenius. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von FedEx und empfiehlt Fresenius.

Motley Fool Deutschland 2020

Foto: Getty Images