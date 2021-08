LANXESS - Aktie nach Zahlen unter Druck

LANXESS AG - WKN: 547040 - ISIN: DE0005470405 - Kurs: 61,420 € (XETRA)

Der im MDAX gelistete Chemie- und Polymeranbieter kam heute mit seinen Quartalszahlen:

LANXESS erzielt im 2. Quartal einen Umsatz von €1,83 Mrd (VJ: €1,44 Mrd, Analystenprognose: €1,70 Mrd), ein Ebitda (Pre Ex) von €277 Mio, VJ: €224 Mio, Prognose: €267 Mio) und einen Nettogewinn aus dem fortgeführtem Geschäft von €77 Mio (VJ: €803 Mio). Im Ausblick auf 2021 erhöht das Management seine Prognose für das Ebitda (bereinigt) auf €1,0 bis €1,05 Mrd (bisher: €0,95 bis €1,0 Mrd).

Die Lanxess-Aktie eröffnete daraufhin heute morgen zunächst mit einer Aufwärtskurslücke in den Handel, kam dann jedoch recht deutlich unter Druck und rutschte unter das Vortagestief ab.

Wird das ein "bearish engulfing"-Pattern?

Die Marktreaktion auf die heutigen Zahlen ist aus technischer Sicht (bislang) sehr bärisch zu interpretieren. Mit der positiven Eröffnung kletterte der Wert kurzzeitig über den Abwärtstrend im Tageschart, wurde allerdings recht eindeutig in die Schranken verwiesen und massiv abverkauft.

Die heutige Tageskerze ist - so die Aktie auf aktuellem Niveau oder tiefer schließt - ganz klar als so genanntes bearish engulfing-Pattern zu klassifizieren. Kurzfristig ist daher in den kommenden Tagen tendenziell weiterhin mit Abwärtsdruck zu rechnen.

Fazit: So lange das heutige Tageshoch nicht herausgenommen wird per Tagesschluss ist in den kommenden Tagen tendenziell mit Abwärtsdruck zu rechnen. Die nächsten Kursziele liegen im Bereich 59 EUR, danach der Bereich um 56 EUR.

Lanxess Aktie (Chartanalyse Tageschart)

