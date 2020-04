LANXESS - Geht die starke Erholung bald zu Ende?

LANXESS AG - WKN: 547040 - ISIN: DE0005470405 - Kurs: 42,630 € (XETRA)

Die Lanxess - Aktie bildete ab Januar 2017 eine komplexe SKS-Topformation aus, die sie im Oktober 2018 vollendete. Anschließend kam es zu einem Abverkauf auf 39,47 EUR. Nach diesem Tief aus dem Dezember 2018 erholte sich die Aktie zwar deutlich auf 64,58 EUR, geriet aber im November 2019 bereits wieder unter Druck und näherte sich dem Aufwärtstrend seit Dezember 2018 an. Diesen Trend durchschlug der Wert mit Beginn des Crashs im Februar 2020. Anschließend krachte er auf ein Tief bei 25,68 EUR.

Von diesem Tief aus erholte sich die Aktie zuletzt stark. Dabei eroberte er wichtige Marken bei 33,52 und 39,47 EUR zurück. In der letzten Woche gab es zwar zunächst einige Abgaben, aber die Lanxess-Aktie behauptete sich über 39,47 EUR und näherte sich am Freitag dem bisheriger Erholungshoch bei 43,30 EUR deutlich an. Damit notiert die Aktie erneut am EMA 50 (Tagesbasis). Knapp darüber, nämlich bei 45,40 EUR liegt das log. 61,8 % Retracement der Abwärtsbewegung aber November 2019.

Erholung vor dem Ende?

Die Lanxess-Aktie hat sich zuletzt sehr stark erholt, steht aber nun vor wichtigen Hürden. Im Bereich zwischen 43,30 EUR und 45,40 EUR könnte die Erholung jederzeit stoppen. Ein Rücksetzer gen 39,47 und 33,52 EUR wäre selbst in einem übergeordnet bullischen Fall problemlos möglich. Sollte es allerdings zu einem Durchmarsch durch das 61,8 % Retracement bei 45,40 EUR kommen, dann wäre eine weitere Aufwärtsbewegung in Richtung 53,86 bis 55,26 EUR möglich. Damit würde die Aktie an das Gap vom 24. Februar ansteigen bzw. es schließen.

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst)