LANXESS - Hält das Tief aus 2018?

LANXESS AG - WKN: 547040 - ISIN: DE0005470405 - Kurs: 41,540 € (XETRA)

LANXESS erzielt 2019 einen Umsatz von 6,8 Mrd. EUR (VJ: 6,82 Mrd. EUR), ein Ebitda (Pre Ex) von 1,02 Mrd. EUR (VJ: 0,986 Mrd. EUR) und einen Nettogewinn von 205 Mio. EUR (VJ: 431 Mio. EUR). Für 2019 soll eine Dividende in Höhe von 0,95 EUR je Aktie (VJ: 0,90 EUR, Analystenprognose: 0,97 EUR) ausgeschüttet werden. Im Ausblick auf 2020 erwartet das Management ein Ebitda (Pre Ex) von 0,9 EUR bis 1,0 Mrd. EUR. Das Coronavirus belastet das operative Ergebnis mit 50 Mio. EUR bis 100 EUR Mio.

Die Lanxess-Aktie markierte im Januar 2018 ein Allzeithoch bei 74,78 EUR. Danach setzte eine Topbildung ein, welche im Oktober 2018 vollendet wurde. Die Aktie fiel anschließend auf ein Tief bei 39,47 EUR, erholte sich danach aber wieder deutlich. Im November 2019 notierte sie im Hoch bei 64,58 EUR. Seitdem steht der Wert wieder unter Verkaufsdruck. In den letzten beiden Wochen hat die Abwärtsdynamik noch einmal stark zugenommen. In dieser Woche näherte sich die Aktie bereits dem tief bei 39,47 EUR stark an.

Vorbörslich (gegen 8.20 Uhr) wird der Wert aktuell auf L&S bei 42,00 EUR gehandelt. Das entspricht einem Plus von rund 1 % im Vergleich zum gestrigen Schlusskurs an der Börse.

Worauf sollte man achten?

Solange die Unterstützung bei 39,47 EUR auf Wochenschlusskursbasis hält, besteht die Chance auf eine Erholung in Richtung 49,47 EUR, also an das 38,2 % Retracement der Abwärtsbewegung ab November 2019. Sollte es allerdings zu einem Rückfall unter 39,47 EUR auf Wochenschlusskursbasis kommen, dann würden Abgaben in Richtung 33,52 EUR drohen.

