LANXESS - Quartalszahlen beschleunigen die Erholung

LANXESS AG - WKN: 547040 - ISIN: DE0005470405 - Kurs: 42,120 € (XETRA)

LANXESS erzielt 2021 einen Umsatz von €7,56 Mrd (VJ: €6,1 Mrd, Analystenprognose: €7,32 Mrd), ein Ebitda von €1,01 Mrd (VJ: €0,86 Mrd, Prognose: €1,01 Mrd), eine Ebitda-Marge von 13,4 % (VJ: 14,1 %) und einen Nettogewinn aus dem fortgeführten Geschäft von €218 Mio (VJ: €908 Mio). Dividendenvorschlag für 2021 bei €1,05 je Aktie (VJ: 1,0, Prognose: €1,06).Quelle: Guidants News

Erholung erreicht markante Hürde

Zur Eröffnung notiert die Lanxess-Aktie jetzt mit einem Plus von fast 5 % direkt am früheren Unterstützungsniveau bei 42,34 EUR, das in der letzten Woche unterschritten wurde. Die Marke könnte jetzt durchbrochen und damit die massive Abwärtstrendphase gestoppt werden.

Diese hatte mit einer Topbildung im Bereich von 67,00 EUR vor gut einem Jahr begonnen und sich in den letzten drei Wochen erheblich beschleunigt: In der Spitze brach der Wert sogar unter die 76,40 %-Retracement-Marke der gesamten Rally ein und markierte ein Tief bei 33,47 EUR.

Sollte die seit Dienstag laufende steile Erholung jetzt auch über 42,34 EUR führen, könnte die Aktie bis 44,20 und das Zwischenhoch bei 45,50 EUR ansteigen. Dort wäre mit einer Korrektur zu rechnen, ehe die Bullen versuchen könnten, das Gap bei 48,00 EUR zu schließen. Über 50,46 EUR wäre auch mittelfristig ein Kaufsignal aktiv und mit Zugewinnen bis 53,00 und 59,00 EUR zu rechnen.

Auf der Unterseite sollte im Falle einer Korrektur das Zwischentief bei 38,88 EUR nicht unterschritten werden. Ansonsten wäre die Erholung kurzzeitig gestoppt und man müsste zwischen 35,52 und 33,47 EUR eine Bodenbildung starten. Darunter sind dagegen schon Verluste bis 25,68 EUR realistisch.

LANXESS Chartanalyse (Tageschart)

Besuchen Sie mich auch auf Guidants, werden Sie Follower und erhalten Sie weitere kostenlose Analysen zu Aktien, Indizes und den Edelmetallen.

Bei Guidants PROmax versorge ich Sie zudem mit exklusiven Tradingsetups, Investmentideen und bin Teil des Teams, das unser Investmentdepot betreut. Wir freuen uns auf Sie!

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)