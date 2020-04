Lanxess setzt Aktienrückkauf aus

Der Spezialchemie-Konzern Lanxess (ISIN: DE0005470405) hat am Montag angesichts der Corona-Krise entschieden, das am 10. März 2020 beschlossene Aktienrückkaufprogramm mit sofortiger Wirkung auf unbestimmte Zeit auszusetzen. Das Programm hatte insgesamt ein Volumen von bis zu 500 Millionen Euro und war mit einer ersten Tranche von bis zu 250 Millionen Euro am 12. März 2020 gestartet.

Die ursprünglich für den 13. Mai 2020 geplante Hauptversammlung wurde am 23. März auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. Der MDAX-Konzern verzeichnete im letzten Jahr einen Umsatz von 6,80 Milliarden Euro (Vorjahr: 6,82 Milliarden Euro), wie am 11. März berichtet wurde. Es werden aktuell rund 14.300 Mitarbeiter in 33 Ländern beschäftigt. Das Kerngeschäft ist die Entwicklung, Herstellung und der Vertrieb von chemischen Zwischenprodukten, Additiven, Spezialchemikalien und Kunststoffen.

Redaktion MyDividends.de