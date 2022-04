Lars Korinth kehrt als neuer Leiter Investor Relations zurück zur TRATON GROUP

München, 1. April 2022 - Vom 1. April 2022 an wird Lars Korinth den Bereich Investor Relations der TRATON GROUP leiten. Der 46-Jährige kennt das Unternehmen bereits aus seiner Zeit als Vorstandsassistent bei der Vorgängergesellschaft Volkswagen Truck & Bus, zudem war er vier Jahre lang Senior Investor Relations Manager der Volkswagen AG. Der Diplom-Bankbetriebswirt hatte in den vergangenen mehr als vier Jahren die Investor Relations des Konsum- und Industriegüterkonzerns Henkel geleitet. Künftig berichtet er an TRATON GROUP CFO Annette Danielski. Korinth verfügt zudem über profunde Kenntnisse aus dem Energiebereich und dem Bankensektor und war mehrere Jahre lang als Aktienanalyst für internationale Investmentbanken tätig.

Annette Danielski, CFO der TRATON GROUP: „Die TRATON GROUP gewinnt mit Lars Korinth einen Leiter Investor Relations mit besten Kontakten in den Kapitalmarkt und einem breiten Spektrum an Branchenkenntnissen. Er wird uns mit seiner Expertise aus dem internationalen Industriegeschäft, dem Energiesektor und der Fahrzeugindustrie beim Ausbau unseres Portfolios alternativ angetriebener Fahrzeuge ebenso unterstützen können wie beim Aufbau neuer Geschäftsfelder. Sein Profil und sein guter Kontakt zur internationalen Finanzbranche passen ideal zu unserer Unternehmensstrategie. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit ihm.“

Lars Korinth folgt als Leiter Investor Relations der TRATON GROUP auf Rolf Woller, der zum 1. Dezember 2021 zur Volkswagen AG gewechselt war. In der Zwischenzeit hatte Marvin Kalberlah kommissarisch die Leitung der Investor Relations der TRATON GROUP übernommen.

