Laschet betont Bedeutung CDU-Gremien für Auswahl Kanzlerkandidat

Berlin (Reuters) - CDU-Chef Armin Laschet hat im Rennen um die Unions-Kanzlerkandidatur eine Sondersitzung des Bundesvorstands anberaumt und die Bedeutung der Gremien betont.

Der Bundesvorstand sei "eine breite Repräsentanz unserer Basis", sagte der Parteichef am Montag in Berlin. Er werde in der Schalte um 18.00 Uhr (MESZ) einen Vorschlag machen, wie die Union den Streit auflösen kann, und lade dazu auch CSU-Chef Markus Söder ein. Er selbst sei bereit, auch im CSU-Vorstand aufzutreten. Ziel jeder Entscheidung müsse es sein, dass die Union die Bundestagswahl gewinne. "Ich hoffe, dass wir dann sehr schnell in dieser Woche zu den erforderlichen Entscheidungen kommen", fügte Laschet mit Blick auf das Drängen vieler Unions-Politiker hinzu.

In seiner Gratulation an die Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock machte Laschet zudem Anspielungen, warum er der bessere Kanzlerkandidat der Union sei. Gerade die USA hätten gezeigt, wie gefährlich polarisierte Wahlkämpfe seien und wie lange es danach brauche, dann das Land wieder zusammenzuführen. "Das sollten wir uns in Deutschland ersparen", fügte er hinzu. Laschet tritt als ausgleichender Kandidat auf, Söder wirbt dagegen damit, dass er klarere Abgrenzungen und Worte finden könne.