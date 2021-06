Laschet - CDU-Präsidium berät Sonntag über Wahlprogramm

Berlin (Reuters) - Das CDU-Präsidium wird nach Angaben von Parteichef Armin Laschet am Sonntag über das Wahlprogramm der Union für die Bundestagswahl beraten.

"Wir waren vor Bundestagswahlen immer die Letzten, wenn wir im Juni das Programm vorstellen, aber auch somit die mit dem modernsten Programm", sagte Laschet am Dienstag nach Teilnehmerangaben in der Sitzung der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. CDU und CSU wollen am 20. und 21. Juni das gemeinsame Programm verabschieden. Zudem kündigte er an, dass die CDU im Wahlkampf auf weniger staatliche Regulierung setzen wolle. In der Pandemie sei eine klare Unterstützung des Staates richtig, habe Laschet betont. "Aber wir werden auf Dauer nicht jedes Risiko schuldenfinanziert tragen können", fügte er hinzu. Es dürfe nicht zur "Lebensphilosophie" werden, den Staat sämtliche Lebensbereiche durch Verordnungen regeln zu lassen.